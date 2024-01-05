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ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

أثنى بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل على مساهمة آدريان نيوي عبقري التصميم، "التي لا بديل عنها"، إضافة إلى ذهنيته المنفتحة فيما يتعلق بالعمل ضمن فريق الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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أدريان نيوي، ريد بُل

يعتبر نيوي أحد أكثر المهندسين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد، وكان أحد أعمدة فريق ريد بُل منذ انضمامه في 2006، حيث ساهم في 13 لقب لـ ريد بُل - سبعة منها للسائقين مع سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، وستة منها للمصنعين.

وبعد أن بدأ مشروعاً مختلفاً ضمن مجموعة ريد بُل منذ 2014، ابتعد نيوي عن إدارة المهام اليومية التقنية في الفريق، بينما تمت ترقية بيير واش كمدير تقني في 2018.

ورغم أنه بات على أبواب الاعتزال، لكن صاحب الـ 65 عاماً ما زال منخرطاً في تصميم سيارات الفريق، وكانت مساهماته القيمة من أسباب نجاحات ريد بُل مؤخراً.

حيث قال واش في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن مساهماته لا بديل عنها، نعم - لا يمكنك استبداله!".

وأكمل: "إنه لا يشارك في الروتين اليومي فذلك ليس جزءاً مما نريده منه. بل إنه يأتي ويحاول المساعدة أو طرح نواحٍ جديدة للفريق، أو تصاميم ميكانيكية، انسيابية وغيرها".

وإضافة لمساهمات نيوي القيمة مع ريد بُل، فهو يمتلك تاريخاً حافلاً كذلك مع ويليامز ومكلارين، حيث وصفه واش بأنه "الأكثر خبرة على الإطلاق في المسائل الهندسية"، مشيراً إلى أنه الآن بات يعمل كمشرف على الفريق.

فقال: "لا بد من استعمال خبرته، فوقته ليس كبيراً معنا. فهو ليس موجوداً لوضع الخطط أو تصميم مبدأ السيارة بالكامل. بل هو لطرح أفكار جريئة في نواحٍ معينة".

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وحين سُئِل إن كان نيوي يتصرف كأنه مشرف يتلقى الأفكار، قال واش: "نعم بالتأكيد. بعد ذلك يقوم بتحدينا. إنه يتحدانا أكثر من اتفاقه معنا".

وأكمل: "ذلك جيد. لأنك حين تنظر للصورة الكلية ترى أموراً مختلفة. لديه خلفية مختلفة عنا جميعاً. ولديه خبرة لا نمتلكها".

لكن الفرنسي عبّر عن إعجابه بتواضع نيوي، والطريقة التي ينشئ فيها بيئة عمل صحية، فقال: "إنه شخص ذكي جداً، ويمتلك ذهنية منفتحة. أشخاص مثله عادة لا يتصرفون كذلك".

واختتم: "لكن ذهنيته منفتحة. وهذه هي طريقة عمله، كمشرف، فهو يتحدانا جميعاً".

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