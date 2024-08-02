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ريد بُل تتقبّل سلوك فيرستابن عبر الراديو وتحدد صفته التي تدفع الفريق ليكون الأفضل

بينما قد يُنتقد ماكس فيرستابن أحيانًا على طبيعة رسائله مع الفريق عبر الراديو، لكن فريق ريد بُل يرى بأن "مثاليته" تلك تمثّل نقطة إيجابية.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

تعرض ماكس فيرستابن لانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بعد سلوكه العدائي في جائزة المجر الكبرى تجاه فريقه، حيث عبّر سائق ريد بُل – الذي سبّ كثيرًا عبر الراديو خلال السباق – عن غضبه من استراتيجية الفريق وانتقد سيارته.

وقد كانت هنالك الكثير من الأحاديث في المجر حول مدى عدائية وقسوة رسائله، ولا سيما تجاه زملائه العاملين في ريد بُل.

مع ذلك، يبدو بأن هنالك طريقة تفكير مغايرة لذلك بين أعضاء الفريق أنفسهم.

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حيث كان الانطباع لدى أعضاء الفريق خلال حديثهم حول تلك المشكلة مغايرًا للصورة العامة، والذي نقله كارون شاندوك مذيع قناة سكاي اف1 قائلًا: "الجميع في ريد بُل يستمتعون بمثالية ماكس".

وأضاف: "حيث تحدثت إلى بعض المهندسين ومسؤولي الاستراتيجية لدى ريد بُل في سبا بعد أسبوع من جائزة المجر، وجميعهم بدوا معتادين على ولع ماكس بالكمال ووضعه لتطلعات عالية له وتوقعه ذات الأمر من الجميع حوله. حيث أنه يكون مستاء عندما لا يكونون على المستوى، ويعبّر عن ذلك".

وتابع: "فريقه يقول بأنهم يرون في شغف ماكس للفوز عاملًا مساعدًا كونه يدفعهم جميعًا لمستوى أفضل".

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