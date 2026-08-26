رغم أن فترة ADUO الثانية، أي "فرص التطوير والتحديث الإضافية" في الفورمولا 1، انتهت بالفعل بعد جائزة المجر الكبرى، فإن نتائج الفترة الأولى لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن.

وخلال عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى، تم إبلاغ جميع المصنعين بالنتائج خلف الكواليس، حيث جاءت ريد بُل-فورد باورترينز في صدارة الترتيب بشكل مفاجئ.

ورغم البداية المهيمنة للفريق المصنعي للسهام الفضية في الموسم، حصلت مرسيدس هاي بيرفورمانس باورترينز على فرصة تطوير واحدة، بينما حصلت فيراري وأودي وهوندا على فرصتي تطوير لكل منها.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعد أيضًا الإعلان الرسمي في ذلك الوقت، لكنه لم يصدر خلال الأسابيع التالية. ويعود السبب إلى إبداء ريد بُل استياءً كبيرًا خلف الكواليس من النتيجة الأولية، حتى إن الرئيس التنفيذي أوليفر مينتزلاف تدخل في الأمر.

ومع ذلك، لم يكن أمام المصنع الجديد في ميلتون كينز الكثير من الخيارات للطعن في النتيجة. نعم، النظام لديه نقاط ضعف، إذ يتم قياس محرك الاحتراق الداخلي فقط، بينما تنطبق فرص التطوير على الجانب الكهربائي من وحدة الطاقة أيضًا، لكن لا يمكن تغيير ذلك على المدى القصير.

وأوضح نيكولاس تومبازيس مدير قسم السيارات أحادية المقعد في الاتحاد الدولي للسيارات لوسائل الإعلام، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أنه كان منفتحًا على إدخال المزيد من المعايير في التقييم، مثل حجم الشاحن التوربيني، لكن الفرق والمصنعين ضغطوا العام الماضي للإبقاء على النظام بأكبر قدر ممكن من البساطة.

وبالتالي، لم يكن أمام ريد بُل سوى طلب مراجعة واقعية للنتائج. وقال مدير الفريق لورون ميكيز إن وجهة نظره تتمثل في عدم وجود "نقطة بيانات واحدة" تشير إلى أن ريد بُل-فورد باورترينز تمتلك أفضل محرك على شبكة الانطلاق.

وفي الواقع، لا يبدو أن هذه المراجعة الواقعية قد غيّرت نتيجة الفترة الأولى. وليس من قبيل المصادفة أن تومبازيس، عندما سُئل قال إن قياسات الاتحاد الدولي أثبتت دقتها.

والشعور السائد في حلبة الفورمولا 1 هو أن مصنعين مثل مرسيدس وفيراري لعبتا اللعبة بذكاء من خلال عدم إظهار كامل قدراتهما في بعض عطلات نهاية الأسبوع الأولى من السباقات، وبالتالي ضمان حصولهما على فرصة تطوير ضمن نظام ADUO.

ولعبت مرسيدس وفيراري أوراقهما بذكاء، حتى إن فيراري تمكنت من الحصول على فرصتي تطوير ضمن نظام ADUO.

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هل يمكن لتقييم الاتحاد الدولي الجديد لنظام ADUO أن يمنح ريد بُل فرصة للنجاة؟

تتركز آمال ريد بُل الآن بشكل أساسي على الفترة الثانية، التي شملت السباقات حتى جائزة المجر الكبرى.

وبناءً على الإطار الزمني المحدد، من المفترض أن يُبلغ الاتحاد الدولي جميع المصنعين بالنتائج قبل جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، مع توقع صدور الإعلان هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل.

وتأمل ريد بُل ألا يعود محرك الاحتراق الداخلي الخاص بها مصنفًا كأفضل محرك في التقييم الثاني، وهو ما سيسمح لها بالحصول على فرصة تطوير أخيرًا وتطوير وحدة الطاقة الخاصة بها هذا العام.

لكن الأمر يعتمد على منافسيها في هذا الصدد، الذين يمكنهم فعليًا خوض لعبة شطرنج. فإذا لم تستخدم المصنعون الآخرون فرصهم على محركات الاحتراق الداخلي، ولم يكشفوا عن كامل قدراتهم في بعض المراحل، فقد يتمكنون من إبقاء ريد بُل في صدارة الترتيب لفترة أطول.

ومع ذلك، أوضح تومبازيس قبل العطلة الصيفية إنه لا يعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، قائلًا: "حسنًا، لا أعتقد أنه سيكون من المناسب لك أن تبقى دائمًا تحت [أقصى مستوى من قوتك] لمجرد الاستمرار في الحصول على المزيد من الفرص، لأن ما الفائدة من الفرص إذا لم يكن الهدف منها في النهاية أن تكون في القمة؟"

وللحصول على فرصة تطوير، يجب أن يتم تقييم فارق ريد بُل عن أفضل محرك احتراق داخلي على شبكة الانطلاق خلال فترة ADUO الثانية بأكثر من 2%. وإذا بقيت ريد بُل في صدارة الترتيب، أو تم اعتبار فارقها عن أفضل محرك احتراق داخلي أقل من 2%، فلن تحصل مرة أخرى على أي فرصة للتطوير.

وفي هذه الحالة، لن يتبقى أمام ريد بُل سوى أمل واحد للحصول على فرصة لتعديل وحدة الطاقة الخاصة بها هذا الموسم، وهو الفترة الثالثة التي تنتهي بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

لكن ميكيز وفريقه يأملون في الحصول على تلك الفرصة قبل ذلك. وإذا حدث ذلك، فسيكون كل مصنع قد حصل على فرصة تطوير واحدة على الأقل في الموسم الأول من اللوائح الجديدة كليًا لهذا العام، مع توقع اتضاح الصورة بشأن هذا الأمر قبل اليوم الإعلامي في مونزا.