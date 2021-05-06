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ريد بُل تتعاقد مع خمسة موظّفي محرّكات من فريق مرسيدس

تعاقدت ريد بُل مع خمسة موظّفين بارزين من طاقم المحرّكات في فريق مرسيدس لمساعدتها على دفع وحدة طاقتها الجديدة إلى الأمام ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

ريد بُل تتعاقد مع خمسة موظّفي محرّكات من فريق مرسيدس

بعد أسبوعين فقط من إعلان الحظيرة النمساويّة تعاقدها مع بين هودكينسون رئيس الهندسة الميكانيكيّة في مرسيدس ليكون مديرها التقنيّ الجديد، تمّ تأكيد انتقال المزيد من الموظّفين من الصانع الألمانيّ إلى صفوف ريد بُل.

إذ سيُصبح ستيف بليوت رئيس التصنيع في مرسيدس مدير إنتاج وحدة الطاقة في ريد بُل.

أمّا أوميد موستاغيمي، الذي كان قائد فريق الأنظمة الإلكترونيّة في مرسيدس، فسيرأس أقسام وحدة الطاقة، والأنظمة الإلكترونيّة ونظام "إيرز" في ريد بُل.

بدوره سيُصبح بيب كلود، الذي لعب دور قائد فريق المفهوم التصميمي لوحدة طاقة مرسيدس، رئيسًا للتصميم الميكانيكي لنظاد "إيرز" في ريد بُل.

وختامًا فإنّ أنطون مايو، قائد أحد فرق الهندسة في مرسيدس، سيرأس تصميم محرّك الاحتراق الداخلي، في حين سيُصبح ستيف برودي قائد مجموعة عمليّات محرّك الاحتراق الداخلي في ريد بُل.

كما قال الفريق بأنّه سيُعيّن قريبًا رئيس تطوير ميكانيكي جديد، حيث سيتمّ الكشف عن هويّته في الأسابيع المقبلة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل والرئيس التنفيذي لوحدات الطاقة: "مهمّة ريد بُل لجمع كلّ عمليّات الفورمولا واحد لتُصبح داخليّة عبر قسم وحدات طاقة ريد بُل مثيرة للحماس، لكنّها مهمّة متطلّبة للغاية كذلك، ونعلم أنّ النجاح لن يحدث إلّا عبر جلب ألمع المواهب ومنحها الأدوات المناسبة وإنشاء البيئة المناسبة".

وأضاف: "تمّ تعيين قيادات بارزة اليوم ويُعد هذا إثباتًا لمدى التزامنا بتلك الأهداف ونستفيد بالتأكيد من تواجد مركّبنا في المملكة المتحدة التي تتضمّن ثروة مواهب هندسيّة ضخمة".

وتعمل ريد بُل على بناء منشأة حديثة لوحدات الطاقة لهذا المشروع الجديد.

وفي حين أنّها ستستحوذ على محرّكات هوندا بدءًا من العام المقبل، فإنّها أوضحت نيّتها تصنيع وحدة طاقة جديدة بالكامل عند تطبيق القوانين الجديدة في 2025.

ولا يُعدّ تعاقد ريد بُل مع موظّفين بارزين في مرسيدس أمرًا رائعًا بالنسبة للصانع الألماني، بالرغم من أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس أشار مؤخّرًا إلى عدم قلقه إزاء حاجة فريقه لرفع الرواتب من أجل منع مغادرة موظّفيه.

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