فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ريد بُل تتصل بـ هورنر لشكره على مشروع المحرك بعد تحقيق الفوز الأول

جرى الاعتراف بمساهمة مدير الفريق السابق في النجاحات الحالية لريد بُل.

تم التحرير: 22-10-2026

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إيرول بارنيت وكريستيان هورنر

الصورة من قبل: براين بيدر / Getty Images

كشف كريستيان هورنر أن فريق ريد بُل اتصل به عقب تحقيق محرك ريد بُل فورد باورترينز فوزه الأول في الفورمولا 1 في ماليزيا.

انضم هورنر إلى الفريق المتمركز في ميلتون كينز بصفته مديرًا للفريق عندما استحوذت العلامة التجارية على فريق جاكوار قبل انطلاق موسم 2005، لكنه أُقيل وحلّ لورون ميكيز مكانه في يوليو 2025.

وخلال عقدين من توليه قيادة الفريق، لم يقد هورنر الفريق إلى إحراز ثمانية ألقاب للسائقين وستة ألقاب للصانعين فحسب، بل أشرف أيضًا على انتقاله من فريق يعتمد على شراء المحركات إلى مصنّع لوحدات الطاقة، عقب انسحاب هوندا من الفورمولا 1 في نهاية موسم 2021.

وتمكنت ريد بُل من مواصلة استخدام وحدات الطاقة اليابانية حتى العام الماضي، قبل أن تظهر وحدة الطاقة الخاصة بها، التي طُوّرت بالتعاون مع فورد، للمرة الأولى في عام 2026.

وحقق محرك ريد بُل انتصاره الأول في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، بفضل ماكس فيرستابن، قبل أن يحقق السائق الهولندي فوزًا ثانيًا على التوالي بعد أسبوع واحد في سنغافورة.

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وقال هورنر خلال مؤتمر في فعالية "أوتوسبورت بيزنس إكستشينج" في نيويورك: "تمكّنا من تحقيق ذلك على صعيد الهيكل، ثم جاء التحدي: هل يمكننا تحقيق الأمر نفسه على صعيد المحرك؟".

وأضاف: "كما تعلمون، كنا بحاجة إلى محرك بعدما أعلنت هوندا انسحابها في عام 2020. لذلك، أنشأنا شركة ناشئة أطلقنا عليها اسم باورترينز (أو وحدات طاقة ريد بُل)، واتبعنا الفلسفة نفسها القائمة على استقطاب المواهب، ومنح الناس الفرص والإمكانيات، وتمكينهم وتشجيعهم على تجاوز الحدود".

وتابع: "لقد شعرت بفخر كبير لكوني جزءًا من المحرك الذي جرى تطويره وتقديمه هذا العام".

إيرول بارنيت وكريستيان هورنر

الصورة من قبل: Bryan Bedder / Getty Images

وجرى الاعتراف بمساهمة هورنر من جانب العلامة التجارية نفسها، إذ تلقى الاتصال الهاتفي المذكور من مسؤوليها.

وقال البريطاني: "كانت لفتة محل تقدير، فرؤية ذلك المحرك ومعرفة ما تطلبه إنجازه، من عرق ودموع على طول الطريق، أمر مؤثر".

وأضاف: "بالنسبة إلى جميع الرجال والنساء المشاركين في هذا المشروع، كان ذلك إنجازًا مذهلًا للغاية. فالفوز بسباق جائزة كبرى أمر بالغ الصعوبة حتى في أفضل الظروف".

وتابع: "كنت ممتنًا للغاية للمساهمين اللذين تواصلا معي، وكذلك لجميع الرجال والنساء الذين اتصلوا بي لشكرِي أيضًا. لقد كان ذلك اتصالًا مختلفًا تمامًا عن الاتصال الذي تلقيته قبل 15 شهرًا".

ويشير هورنر إلى الاتصال الهاتفي الذي أفضى إلى إقالته، بعدما أصبح منصبه أكثر هشاشة عقب وفاة ديتريش ماتيشيتز، الشريك المؤسس لريد بُل.

ولم يكن هورنر يحظى بدعم معسكر فيرستابن، كما بدأ يفقد دعم عائلة يووفيديا، التي يُعد تشاليرم يووفيديا أحد أفرادها المالك الأكبر للشركة، لكنه لا يزال يصف خبر إقالته بأنه "مفاجئ إلى حد كبير وقاسٍ للغاية".

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل وديتريش ماتيسشيتز، الرئيس التنفيذي ومؤسس ريد بُل

الصورة من قبل: Sutton Images

وأضاف: "شعرت بأن الأمور كانت تتغير. لا شيء يبقى على حاله إلى الأبد، وبعد وفاة المؤسس ديتريش ماتيشيتز، للأسف، في نهاية عام 2022، كان من المحتم أن تتطور الشركة أو تتغير".

وتابع: "كان ديتريش هو ريد بُل، وكان القوة المحركة وراء جميع القرارات الكبرى. وفجأة، أصبح من المستحيل، بطبيعة الحال، محاولة استبدال شخص مثله".

وأضاف: "مع تطور المجموعة وتصديها لهذا التحدي، تغيرت الأمور ببساطة. كانت هناك رغبة في إعادة مزيد من السيطرة إلى المقر الرئيسي، وهو ما اختلف عن الاستقلالية التي تمتعنا بها في ريد بُل ريسينغ".

وتابع: "كان ذلك مسارًا مختلفًا عن المسار الذي كنا نسلكه أساسًا، وكان من الممكن الشعور بأن الأمور تتغير. لم يكن الأمر يتعلق بكون أحد المسارين صحيحًا والآخر خاطئًا، بل كان الأمر مختلفًا فحسب".

واختتم قائلًا: "ولذلك، وصلت الأمور حتمًا إلى طريق مسدود".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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