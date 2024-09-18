ريد بُل تتخلى عن تغيير كسوة سيارتها بسبب مخاوف الوزن الإضافي

تعيّن على ريد بُل التخلي على خطط لاعتماد كسوة مستوحاة من المشجّعين في سنغافورة والولايات المتّحدة الأمريكيّة بسبب مخاوف حول الوزن الإضافيّة للطلاء الجديد.

دعت الحظيرة النمساويّة مشجّعيها حول العالم إلى طرح تصاميم كسوات لاستخدامها في بريطانيا، وسنغافورة والولايات المتّحدة الأمريكيّة هذا الموسم.

وبالفعل تمّ اعتماد التصميم الأوّل في سيلفرستون هذا العام، لكن مع تنامي حقيقة المعركة الحامية مع مكلارين وفيراري على لقب البطولة، جاء تغييرٌ في الخطط قبيل جائزة سنغافورة نهاية هذا الأسبوع.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه، أثناء مرحلة التصميم لتشكيل الكسوة التي كان مخطّطًا لها لسنغافورة على السيارة الحقيقيّة في المصنع، تمّ اكتشاف أنّ الطلاء الجديد سيضيف حوالي 1كلغ على سيارة "آر.بي20".

وفي حين أنّ فارق الأداء سيكون عند فلك 0.03 ثانية في اللفّة، فإنّه بناءً على مدى تقارب أداء فرق الصدارة فقد اختار الفريق عدم المجازفة والإضرار بفرصه في البطولة من أجل أسباب تسويقيّة.

لذا أكّد الفريق عدم استخدام الكسوة الخاصة في جائزة سنغافورة الكبرى الآن، وسيُواصل استخدام ألوانه الاعتياديّة لبقيّة الموسم.

وجاء في بيان من الفريق: "عند الوصول إلى مرحلة اختبار تصاميم الألوان وما ستبدو عليه في الواقع على سيارة آربي20، اكتشفنا أنّ الطلاء المستخدم لتشكيل هذه التصاميم أضاف وزنًا غير متوقّع".

وأكمل: "يُواصل الفريق منح الأولويّة لجعل السيارة تنافسيّة قدر الإمكان لبقيّة الموسم. نتيجة لذلك نضطرّ للأسف لإعلامكم بأنّ الفريق اتّخذ قرار عدم استخدام الكسوات على سيارة آر.بي20 في سنغافورة والولايات المتّحدة الكبرى".