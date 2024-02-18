ريد بُل تتجه لاستعمال مزيد من تصاميم مرسيدس المعدّلة لجانب السيارة

بدأت المقارنات بين سيارتي ريد بُل 2024 ومرسيدس 2023، وذلك بسبب طريقة تصميم غطاء محرك سيارة ريد بُل الجديدة والتي تتضمن أخدوداً طويلاً يتجه من "هيلو" نحو غطاء المحرك، مماثل لتصميم سيارة مرسيدس السابق.

كما أن ريد بُل ابتعدت عن تصميم جانب سيارتها الشهير من الموسم الماضي، حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن التصميم الحالي سيبقى فقط ضمن التجارب الشتوية ما قبل الموسم والجولات الأولى، التي تتضمن البحرين، أستراليا والمملكة العربية السعودية.

ومع الانتقال إلى جولة اليابان ذات الحرارة المنخفضة، فإن السيارة الجديدة ستتلقى تحديثات تجعلها شبيهة بسيارة مرسيدس مع تصميم "الجانب 0" أو "زيرو بود، وهو التصميم الذي التزمت به مرسيدس طوال موسم 2022 وقسم كبير من موسم 2023، قبل أن تتخلى عنه لاحقاً نظراً لصعوبة الحصول على الأداء المطلوب ضمن ظروف السباقات.

ويبدو أن ريد بُل ستُطلق تصميمها الخاص من "زيرو بود" مع فتحات تبريد عمودية أصغر ما يسمح بالتالي بتقليل مساحة سطح الهيكل ما يعني بدوره انخفاض مقاومة الهواء للسيارة.

ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز ريد بُل وكريستيان هورنر مدير الفريق تصوير: ريد بُل

وكان كريستيان هورنر مدير الفريق قد أكد بأن التصميم المستوحى المقدّم في السيارة الجديدة ليس بهدف الخداع، بل لأن العلامة النمساوية تسعى ببساطة نحو مزيد من الأداء على مدار اللفة الواحدة.

فقال: "ما قمنا به ليس تكتيكاً (بهدف المخادعة)، بل مبنيٌّ على الأداء الذي شهدناه خلال عمليات المحاكاة لدينا".

وأكمل: "من الواضح أن السيارة تبدو مختلفة شكلياً في بعض النواحي. لكن عقارب الساعة هي القول الفَصل. لكننا لا نلتزم بتصميم معين إن لم نكن نشعر بأنه أفضل".