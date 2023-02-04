السابق / "فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026 التالي / هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي
فورمولا 1 / إطلاق ريد بُل ريسينغ أخبار

ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023

ستشارك ريد بُل بكسوة لونية مختلفة ومخصصة من تصميم المتابعين، خلال سباقات الفورمولا واحد الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال موسم 2023 المقبل.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023

أقامت ريد بُل حدثاً خاصاً في نيويورك للكشف عن سيارتها الجديدة، وذلك تزامناً مع تصاعد شعبية البطولة في الولايات المتحدة.

وضمن حفل التقديم، أعلن كريستيان هورنر مدير الفريق إقامة مسابقة "Make Your Mark" دعا من خلالها متابعي البطولة إلى تصميم كسوة لونية لسباقات ميامي، أوستن ولاس فيغاس.

وأوضح هورنر أنه سيتم تقرير التصاميم الفائزة عبر لجنة حكام قبل إعلانها.

فقال: "هذه المبادرة موجهة للمتابعين بحيث يشاركون في تصميم شكل السيارة".

وأكمل: "هناك ثلاثة سباقات في الولايات المتحدة هذا الموسم، للمرة الأولى على الإطلاق، نريد مشاركة المتابعين في تصميم كسوة لونية لتلك السباقات".

وتابع: "ستكون منافسة بينهم، وهي فرصة كبيرة فكرنا بها كثيراً".

وأردف: "بالنسبة لأول سباق في ميامي، ستكون المنافسة مفتوحة وهي فرصة لرؤية تصاميم لونية مميزة".

واختتم: "ستكون هناك لجنة من حكام تقرر التصميم الأفضل والأجمل لهذه السباقات الثلاثة".

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تشارك بها ريد بُل بكسوة لونية مخصصة، حيث شاركت بتصميم مخصص لمرة واحدة في جائزة تركيا الكبرى 2021 تكريماً لشريكتها هوندا.

اقرأ أيضاً:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات

"فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026

هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورمولا 1
إطلاق ريد بُل ريسينغ

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

فورمولا 1

ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023 ويبر: ريد بُل ستبقى فريقاً "خطراً" في 2023

ماغنوسن: الضغوطات السابقة في الفورمولا واحد "كانت مرعبة جداً"

ماغنوسن: الضغوطات السابقة في الفورمولا واحد "كانت مرعبة جداً"

فورمولا 1

ماغنوسن: الضغوطات السابقة في الفورمولا واحد "كانت مرعبة جداً" ماغنوسن: الضغوطات السابقة في الفورمولا واحد "كانت مرعبة جداً"

أحدث الأخبار

تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو

تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو

فورمولا 1

تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو

فورد تكشف عن مستقبلها في "دبليو آر سي"

فورد تكشف عن مستقبلها في "دبليو آر سي"

دبليو آر سي

فورد تكشف عن مستقبلها في "دبليو آر سي" فورد تكشف عن مستقبلها في "دبليو آر سي"

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

فورمولا 1

فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد فورد تكشف سبب عودتها إلى الفورمولا واحد

هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي

هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي

فورمولا 1

هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.