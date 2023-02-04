ريد بُل تتجه لاستعمال كسوة لونية مخصصة لسباقات الولايات المتحدة لموسم 2023
ستشارك ريد بُل بكسوة لونية مختلفة ومخصصة من تصميم المتابعين، خلال سباقات الفورمولا واحد الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال موسم 2023 المقبل.
أقامت ريد بُل حدثاً خاصاً في نيويورك للكشف عن سيارتها الجديدة، وذلك تزامناً مع تصاعد شعبية البطولة في الولايات المتحدة.
وضمن حفل التقديم، أعلن كريستيان هورنر مدير الفريق إقامة مسابقة "Make Your Mark" دعا من خلالها متابعي البطولة إلى تصميم كسوة لونية لسباقات ميامي، أوستن ولاس فيغاس.
وأوضح هورنر أنه سيتم تقرير التصاميم الفائزة عبر لجنة حكام قبل إعلانها.
فقال: "هذه المبادرة موجهة للمتابعين بحيث يشاركون في تصميم شكل السيارة".
وأكمل: "هناك ثلاثة سباقات في الولايات المتحدة هذا الموسم، للمرة الأولى على الإطلاق، نريد مشاركة المتابعين في تصميم كسوة لونية لتلك السباقات".
وتابع: "ستكون منافسة بينهم، وهي فرصة كبيرة فكرنا بها كثيراً".
وأردف: "بالنسبة لأول سباق في ميامي، ستكون المنافسة مفتوحة وهي فرصة لرؤية تصاميم لونية مميزة".
واختتم: "ستكون هناك لجنة من حكام تقرر التصميم الأفضل والأجمل لهذه السباقات الثلاثة".
ولن تكون تلك المرة الأولى التي تشارك بها ريد بُل بكسوة لونية مخصصة، حيث شاركت بتصميم مخصص لمرة واحدة في جائزة تركيا الكبرى 2021 تكريماً لشريكتها هوندا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
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