ريد بُل تتبنّى ذات "الجرأة" مع محركاتها كما تفعل مع سياراتها الفائزة بالألقاب

سيبدأ الفريق المتمركز في ميلتون كينز بإنتاج وحدات الطاقة الخاصة به للمرة الأولى في 2026، عندما تبدأ الشراكة بين قسم محركات ريد بُل وفورد.

وبالرُغم من أنها تعي تمامًا قدر التحدي الذي تواجهه بينما ترتدي عباءة المصنعين الكبار مثل مرسيدس، فيراري وآودي، إلا أن ريد بُل تمتلك قدرًا مساويًا من الثقة أن بمقدورها أن تكون تنافسية بناء على الجهود التي بذلتها لتصبح على قمة الفورمولا 1.

وبالحديث عن عن وضع محركات ريد بُل قبل أقل من عامين على انطلاقة الحقبة الجديدة في البطولة، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "نحن على منحنى تعلّم حاد حيث نواجه تأخرًا بـ 70 عامًا مقارنة بفيراري، بيد أننا نملك مجموعة رائعة من الأشخاص".

وأضاف: "نتبنّى ذات الفلسفة مع المحرك كما نفعل مع الهيكل. لكننا أمام تحد مختلف مع وحدة الطاقة. لذلك لا توجد ضمانة على أي شيء".

وتابع: "لا توجد أية معرفة بشأن موقع المنافسين مع هذه القوانين الجديدة. إنها حقبة جديدة تمامًا وليست لدينا أفضلية وجود محرك لنتعلّم منه. لقد عمدنا إلى مشروع جديد مع المحرك، لكننا نملك أشخاصًا استثنائيين ومنشأة مدهشة".

واختتم: "ما قمنا به جريء للغاية وشجاع جدًا (الاتجاه لتصنيع المحركات)، لكن ريد بُل ما كانت لتفوز بـ 117 سباقًا وتحقق ما حققته من دون قرارات جريئة، ونثق بأن ذلك سيؤتي ثماره".