ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
280 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
294 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020

المشاركات
التعليقات
ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020
05-02-2020

قال فريق ريد بُل أنّ تبنّيه لفلسفة جديدة في كيفيّة التجهيز للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد يجب أن يُساعده على تفادي مواجهة انطلاقة بطيئة مثلما حدث في المواسم الفارطة وكلّف الفريق غاليًا.

استهدف الفريق المتمركز في ميلتون كينز تحدّي مرسيدس وفيراري على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام، وذلك بعد موسمٍ أوّل واعدٍ بمحرّكات هوندا في 2019.

لكنّ الحظيرة النمساويّة تعلم أنّه من أجل القيام بذلك فإنّ عليها التواجد في موقعٍ للمنافسة على الانتصارات منذ السباق الأوّل من الموسم.

لكنّ الفريق عانى للقيام بذلك في المواسم الماضية عندما واجه الكثير من الصعوبات في بداية الموسم، قبل أن يسمح له تطويرٌ سريعٌ بالعودة إلى دائرة المنافسة على الانتصارات في مراحل لاحقة من الموسم.

وفي ظلّ وعيها بضرورة المنافسة منذ البداية، اختارت ريد بُل إطلاق سيارتها في موعدٍ أبكر بكثير من السابق – حيث منحت نفسها أسبوعًا كاملًا بين الاختبار الأوّليّ وانطلاق التجارب الشتويّة الأولى من أجل التغلّب على أيّة مشاكل أوليّة.

وقال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ ذلك القرار، إلى جانب استقرار القوانين والسائقين والمحرّكات، سيُساهم في توفير مستوى ثقة أعلى حول قدرة الحظيرة على بدء الموسم بأداء جيّد.

وقال البريطاني ضمن حدثٍ إعلامي في لندن: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من العوامل في الأعوام الأخيرة، مثل تغيير المحرّك أو تغيير الجناح الأمامي (العام الماضي). لهذا العام غيّرنا فلسفتنا كذلك بالتوجّه إلى هذا العام، حيث كنّا أبكر حقًا".

وأردف: "مع استقرار القوانين، فمن الواضح أنّ سيارة آر.بي16 تُعدّ ترقية وتحديثًا لسيارة آر.بي15. تركّزت على معالجة بعض نقاط الضعف والبناء على نقاط القوّة".

وأكمل: "أعتقد أنّه من خلال هذه الاستمراريّة، فإنّ الفريق متعطّشٌ للدخول في معركة مع مرسيدس على وجه الخصوص وتحدّيهم، العمل الجماعي هو الحاسم هذه الأيّام: سواءً كان ذلك عبر وقفة صيانة قياسيّة، أو استراتيجيّة صحيحة أو الموثوقيّة بالطبع".

وقبل هورنر أنّ التقدّم الذي حقّقته هوندا على صعيد الطاقة وضع المزيد من الضغط على فريقه للقيام بعملٍ أفضل لإنتاج أفضل هيكل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ العامل الأكبر بالنسبة إلينا، أي من أجل السماح لنا بفرض تحدٍ، هو وحدة الطاقة كذلك. قامت هوندا بعملٍ رائع في كلّ مرّة قدّمت فيها محرّكًا جديدًا العام الماضي".

وأضاف: "وفّروا المزيد من الأداء، المزيد من الطاقة، ويبدو أنّنا قريبون للغاية الآن من مرسيدس. لذا يفرض ذلك ضغطًا على جانب الهيكل بالنسبة للفريق من أجل توفير أفضل هيكل".

وأكمل: "نعلم أنّ لدينا السائقَين المناسبَين لإنجاز المهمّة. لذا بالتوجّه إلى هذا العام فإنّنا نحظى بشعورٍ أفضل ونحن متجهّزون على نحوٍ أفضل وأبكر ممّا اعتدنا عليه في الأعوام الخمسة".

لكنّ هورنر أوضح في المقابل أنّ الأداء القويّ لمرسيدس يعني تواصل اعتبار الصانع الألماني الأوفر حظًا للظفر باللقب هذا العام.

وقال في هذا الصدد: "سننظر في كيفيّة استغلال الدروس التي تعلّمناها في العام الماضي من أجل منافسة مرسيدس وفيراري".

وأكمل: "لكن لا يجب أن ننسى أنّهم حاملو اللقب، لذا سيدخلون الموسم كأبرز المرشّحين".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّه بالنظر إلى الاستقرار في جميع الجوانب، أعني السائقين والطاقم التقنيّ، فقد بنينا زخمًا في النصف الثاني من العام الماضي وأعتقد بأنّنا في موقعٍ جيّدٍ جدًا من أجل منافستهم هذا الموسم".

المقال التالي
اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث

المقال السابق

اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة إيطاليا الكبرى

جائزة إيطاليا الكبرى

٢ سبتمبر - ٤ سبتمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
16:07
00:49
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020

33د
2
فورمولا 1

مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة

3
إندي كار

شميت: المشجّعون يستحقّون رؤية ألونسو في سباق إندي 500 مجدّدًا

4
فورمولا 1

فيرشتابن: هاميلتون سائق جيد لكنه ليس "لا يُقهر"

5
فورمولا 1

اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟ 01:18
فورمولا 1

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

أحدث الأخبار

ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020
F1

ريد بُل تبنّت فلسفة جديدة لبدء الموسم بقوّة في 2020

اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث
F1

اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث

ريكاردو: وثائقيّ نتفليكس "وضع الفورمولا واحد على الخارطة" في أمريكا
F1

ريكاردو: وثائقيّ نتفليكس "وضع الفورمولا واحد على الخارطة" في أمريكا

مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة
F1

مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة

ويليامز تضم أيتكن بدور السائق الاحتياطي الرسميّ للفريق
F1

ويليامز تضم أيتكن بدور السائق الاحتياطي الرسميّ للفريق

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.