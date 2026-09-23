أكدت ريد بُل أنها ستخوض موسم 2027 في بطولة العالم للفورمولا واحد بتشكيلة ثابتة للسائقين، مع استمرار إسحاق حجار إلى جانب ماكس فيرستابن.

انتقل حجار إلى الفريق الأساسي في عام 2026 بعد موسمه الأول كناشئ مع الفريق الشقيق آر بي، وأثار الإعجاب بسرعته في مقعد ريد بُل الثاني، الذي لطالما كان صعبًا تاريخيًا على العديد من السائقين.

وسيواصل الفرنسي، الذي يعود إلى المنافسات في أذربيجان نهاية هذا الأسبوع بعد غيابه عن ثلاثة سباقات بسبب الإصابة، مشواره لموسم آخر في عام 2027 إلى جانب فيرستابن، الذي وقع مؤخرًا على تمديد لعقده حتى عام 2030.

حيث قال مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز: "نحن متحمسون للغاية لمواصلة رحلتنا مع إسحاق. منذ انضمامه إلينا في بداية العام، كان رائعًا داخل الحلبة وخارجها، لا سيما أن هذا هو موسمه الثاني فقط في فورمولا واحد، ما جعل قرار تمديد عقده سهلًا".

"منذ البداية، اندمج إسحاق في الفريق بشكل كامل، وأمضى كل دقيقة في المصنع مع مهندسيه لتطوير السيارة، وكان حريصًا دائمًا على التعلم والتحسن. كان من الواضح ومنذ منذ عطلة نهاية الأسبوع الأولى في ملبورن أنه تعامل مع هذه الخطوة بقوة لافتة، وأنه استحق مكانه في هذا المقعد".

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وعلى الرغم من غيابه عن زاندفورت ومونزا ومدريد، لا يزال حجار يحتل المركز الثامن في الترتيب العام، مدعومًا بأول منصة تتويج له مع ريد بُل في موناكو، والتي أضافها إلى منصة تتويجه الأولى في عام 2025، فضلًا عن سلسلة من سبع مرات متتالية أنهى خلالها السباقات ضمن المراكز الستة الأولى، وذلك على متن سيارة كانت في معظم فترات الموسم ثالث أو رابع أسرع سيارة في فورمولا واحد.

من جهته، قال السائق البالغ من العمر 21 عامًا: "أنا متحمس للغاية لمواصلة مشواري مع أوراكل ريد بُل ريسينغ. هناك الكثير من الأشخاص الموهوبين في المصنع، وأنت تدرك امتياز القيادة لفريق رائع إلى هذا الحد إلى جانب بطل العالم أربع مرات مثل ماكس".

"منذ اللحظة التي وقعت فيها، قررت أن أكرس نفسي للفريق، ومع دعم لورون والجميع في ميلتون كينز، تمكنت من الوفاء بالثقة التي وضعوها بي. أبحث باستمرار عن الاستماع والتعلم ودفع نفسي إلى الأمام أكثر كل يوم، وهذا لا يزيدني إلا حماسًا لما ينتظرني".

ولم تؤكد ريسينغ بولز تشكيلتها للسائقين لموسم 2027 بعد، في ظل تألق سائقيها الحاليين ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد خلال هذا الموسم، بينما ينتظر أيضًا سائق برنامج الناشئين نيكولا تسولوف فرصته.