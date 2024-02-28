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فورمولا 1

ريد بُل تُبرّئ هورنر من الادعاءات الموجهة ضده

تمت تبرئة كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد من أيّ سلوك سيء، بعد تحقيق مطول أجرته شركة مشروبات الطاقة حيال سلوكه.

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كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

سيمون غالوي/ صور لات

الادعاءات ضد هورنر

وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة

بعد تحقيق مطول في الادعاءات التي قدمتها إحدى الموظفات ضده، لم تجد ريد بُل أي دليل على سلوك غير لائق.

وبينما كان هورنر في طريقه إلى البحرين للجولة الافتتاحية في موسم 2024 للفورمولا واحد، أصدرت ريد بُل بياناً رسمياً يوضح أن الادعاءات ضده قد تم رفضها.

وأصدرت شركة ريد بُل في النمسا بياناً جاء فيه: "التحقيق المستقلّ في الادعاءات المقدمة ضد السيد هورنر قد اكتمل، وبوسع ريد بُل التأكيد بأن الشكوى قد تم رفضها. وللمدعية الحق في الاستئناف".

وكانت ريد بُل قد محامياً مستقلاً لإجراء التحقيق في الادعاءات التي قُدمت ضد هورنر.

وشمل التحقيق مقابلات مطولة مع الأفراد المعنيين واستغرق عدة أسابيع.

وبينما تكهنت تقارير إعلامية طبيعة الادعاءات ضده، لكن ريد بُل لم تقدم أية تفاصيل إضافية حول ماهية القضية بالضبط.

ورغم ذلك، أكدت الشركة ثقتها التامة أن التحقيق أُجري بطريقة "عادلة ودقيقة ومحايدة".

وأضافت: "تقرير التحقيق سري ويحتوي على معلومات خاصة بالأطراف والأطراف الأخرى التي ساعدت في التحقيق، ولذلك لن نعلق أكثر احتراماً لجميع المعنيين".

وأكملت: "ستواصل ريد بُل السعي لتحقيق أعلى المعايير في مكان العمل".

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وتنهي تبرئة هورنر أسابيع صعبة له، حيث كان محور تكهنات إعلامية مكثفة وأسئلة حول مستقبله.

وخلال حدث إطلاق سيارة ريد بُل في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف هورنر بأن الأحداث كانت تحدياً له وللفريق.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الضجة الإعلامية حوله قد أثرت على الفريق، ردّ هورنر: "كان هناك تشتيت لا مفرّ منه، لكننا في الفريق متحدون معاً".

وأكمل: "الجميع يركز على الموسم الذي ينتظرنا. والأمور تسير على قدم وساق. الدعم كان رائعاً".

وحين سُئِل إن كانت الضغوطات تلك قد أثرت على الفريق من الناحية التسابقية، رد هورنر: "أعتقد أن الفريق يتجهز للموسم الذي ينتظرنا، ونحن في وضع جيد جداً".

وأكمل: "نحن مركزون بالكامل على التسابق. نتطلع قدماً إلى البحرين الأسبوع المقبل لنرى كيف ستعمل السيارة. وهذا هو محور تركيزنا. نحن متحدون معاً ضمن هذا المسعى".

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