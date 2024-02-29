ريد بُل تبدي حذرها من تحديثات منافسيها "المثيرة للاهتمام" في الفورمولا واحد

بعد فوز ريد بُل ونجمها ماكس فيرستابن، بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد ولموسمين متتاليين، قام عدد من الفرق المنافسة بتعديلات جذرية للسيارات لموسم 2024 في محاولة لتقليص الفارق خلف العلامة النمساوية.

وبينما لا يضمن صنع نسخة طبق الأصل من سيارة ريد بُل النجاح، حيث لا بد من فهم ما يجعل ذلك التصميم يعمل بكل تلك الكفاءة، لكن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.

إذ يرى بيير واش، المدير التقني لدى ريد بُل، أن بعض مسارات التطوير التي اتخذتها الفرق - مثل جناح مرسيدس الأمامي - تقدم أفضل دليل على أن المنافسين الآن باتوا يفهمون السبب وراء تفوق السيارة.

حيث قال واش في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعرف إذا كانوا قد فهموا ما فعلناه، ولكنني أعتقد أنهم فهموا حسبما رأيت من سياراتهم المطوّرة".

وأكمل: "حتى لو لم يكن الطريق ذاته بالضبط، لكنهم وجدوا طريقهم الخاص بالمعنى الذي تطور فيه أداة، أو مسارات معينة للتطوير، استناداً إلى المشاكل التي لديك واستناداً إلى فهمك لسيارتك".

وأردف: "لذا ربما وجدوا بعض الأمور الأخرى التي قد تكون مثيرة جداً للاهتمام. مثل تصميم الجناح الأمامي [لسيارة مرسيدس] يعتبر مثيراً للاهتمام".

وأكمل: "لقد وجدوا طريقاً مختلفاً. لست متأكداً من أنهم يعرفون بالضبط ما فعلناه، لأنه إذا كنت تنسخ فقط دون فهم، فذلك عديم الفائدة، لكن جميع الأطراف التنافسية في هذا المجال يتبعون طرقاً تناسبهم".

الأداء الذي أظهرته سيارة ريد بُل الجديدة "آر.بي20" في تجارب البحرين الشتوية الأسبوع الماضي أثار تكهنات الكثيرين بأن ريد بُل ستواصل تفوقها مثل الموسم الماضي.

لكن واش لا يبدو واثقاً بشكل كبير من ذلك، ويعتقد أن شكل سيارة فيراري قد يجعل الفريق الإيطالي منافساً محتملاً.

وعندما سُئل إن كانت أفضلية ريد بُل ستتواصل، أجاب واش: "لا، لا أشارك هذا الرأي. آمل أن يكون الفارق أكبر، ولكن لا أعرف".

وأردف: "آمل أولاً أن نقدم سيارة قادرة على تقديم الأداء بشكل جيد، وسنرى أين ستكون مواقع الجميع".

واسترسل: "لكن بصراحة عندما أرى فيراري [وتيرتها في محاكاة السباق]، لقد كانوا سريعين جداً. لذلك لا أعرف، بصراحة".

واختتم: "القلق الرئيسي الذي لدينا هو أن هذه الحلبة تمتلك خصائص محددة جداً. كيف سنترجم الأداء إلى أنواع أخرى من الحلبات مع مشاكل مختلفة؟ أعتقد أننا سنواجه تحدياً مختلفاً، ولست متأكداً من أنه سيكون سهلاً".