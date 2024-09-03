ريد بُل تبدأ اتخاذ خطوات جديدة بعد "اكتشاف" من فيرستابن

كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن فيرستابن "اكتشف" نقطة ضعف أساسية في سيارة ريد بُل الحالية، وذلك خلال اجتماع هندسي في مونزا.

وكان الهولندي بطل العالم ومتصدر الترتيب الحالي قد عانى من تراجع واضح في تأدية السيارة خلال السباقات الأخيرة.

وفي إيطاليا، لم يتأهل فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز بأفضل من المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما لينهيا بالمركزين السادس والثامن في السباق.

وهذا ما سمح لـ مكلارين بتقليص الفارق خلف ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنّعين إلى 8 نقاط فقط.

ورغم أن ريد بُل بدأت الموسم بشكل قوي، لكنها سرعان ما تراجعت بالمقارنة مع أقرب منافسيها الذين قدموا تحديثات ممتازة.

وفي مونزا، عبّر فيرستابن بوضوح عن إحباطه من السيارة.

حيث قال ماركو في تصريح لـ "De Telegraaf": "أدرك ماكس يوم السبت مواطن نقاط ضعف السيارة".

وأكمل: "مع المهندسين، تم اتخاذ القرار حيال كيفية تحسين السيارة وجعلها تنافسية مجدداً".

وأردف: "علينا إيجاد القسم الذي يجعل السيارة أسوأ. لو كنا نعرف، لما وصلنا إلى هذه الحالة".

وأشار ماركو إلى أن ريد بُل ستجرب بعض الأمور في جولة أذربيجان المقبلة.

لكن صاحب الـ 81 اعترف بأن السيارة لن تكون تنافسية مجدداً قبل الوصول إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى.