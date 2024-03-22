ريد بُل تبحث عن مزيد من الأداء بعد وتيرة فيراري "المثيرة جداً للإعجاب" في أستراليا

كان شارل لوكلير سائق فيراري الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية في ملبورن وبفارق قارب 4 أعشار الثانية أمام ماكس فيرستابن بطل العالم.

لكن وبينما ترى ريد بُل أن الأداء على مدار اللفة الواحدة ليس واضحاً بسبب اعتماد أوضاع مختلفة للمحركات، لكن يبدو أن فيراري قوية للغاية في محاكاة السباق.

وضمن معرض كلامه مع "سكاي"، قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات: "علينا إيجاد المزيد من الأداء. السيارة ليست سيئة، لكن لوكلير سجل وتيرة ممتازة وما زلنا بحاجة للكثير من الإعدادات لنضاهيها. بشكل عام، أعتقد أن المستويات باتت أكثر تقارباً".

وحين سُئِل إن كانت فيراري قد عدلت في إعدادات محركها، أجاب ماركو: "أعتقد أن فيراري قدمت الطاقة القصوى في محاكاة التصفيات. بعكسنا. لهذا لا أعتقد أن فارق 3 أعشار الثانية بهذه الأهمية".

وأكمل: "لكن على المسافات الطويلة، كانت وتيرتهم مثيرة جداً للإعجاب. إعداداتنا ليست صحيحة بعد".

وكانت طلعات فيرستابن خلال التجارب الحرة الثانية قد تأثرت بخسارة وقت مبكراً بسبب الإصلاحات التي اضطر الفريق لإدخالها على السيارة عقب الصعود على الحفف الجانبية في التجارب الحرة الأولى.

"لقد صعد على الحفف الجانبية ما تسبب بأضرار كبيرة نسبياً. لهذا السبب خرج متأخراً وخسر وقتاً ثميناً على المسار" أضاف ماركو.

وأكمل: "لكنني أعتقد بأن الإعدادات تسير في الاتجاه الصحيح".

حتى أن فيرستابن نفسه صرح بأن الوقت الذي ضاع في الحصة بسبب الإصلاحات تلك لم تساعد في تقديم وتقييم الأداء المطلوب.

ورغم أن فيراري تبدو قوية حالياً بناء على أول يوم من التجارب، لكن فيرستابن لا يبدو متخوفاً على الإطلاق.

فقال: "أعتقد أن الحصة كانت مقبولة. كانت فيراري سريعة، لكن من ناحيتنا أعتقد أنه كان علينا تحسين بعض الأمور، لا شيء صعب".

واختتم: "لا شيء يستدعي القلق. علينا ضبط بعض الأمور في السيارة".