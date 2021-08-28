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ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022

من قبل:
, محرر

تبحث ريد بُل في خيارات أخرى لإعادة أليكسندر ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022، وذلك بعد أن جددت عقد سائقها الحالي سيرجيو بيريز للموسم المقبل.

ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022

انضم ألبون إلى الفريق بعد 12 سباقاً في الفورمولا واحد عام 2019، حيث بات بديلاً للفرنسي بيير غاسلي، لكن أداءه تراجع لاحقاً، ما دفع ريد بُل للتخلي عنه لصالح بيريز.

وما زال ألبون ضمن عائلة ريد بُل بدور سائق التجارب والاحتياطيّ، حيث يلعب دوراً في تطوير سيارة 2022، وينافس في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" كذلك.

ومع عدم إمكانية عودته إلى الفريق الأساسي للموسم المقبل، فإن الفريق الوحيد الذي يمكن له الانضمام إليه هو ألفا تاوري، لكن من المتوقع أن يُبقي على تشكيلته مع بيير غاسلي ويوكي تسونودا.

وضمن معرض كلامه على هامش الإعلان عن تمديد عقد بيريز، كشف هورنر أن ريد بُل تنظر الآن في خيارات أخرى لإعادة ألبون إلى الفورمولا واحد الموسم المقبل.

فقال: "ما زال أليكس جزءاً هاماً من الفريق".

وتابع: "لقد لعب دوراً أساسياً هذا الموسم، وسيواصل هذا الدور".

واسترسل: "نحن نبحث في أية خيارات ممكنة لإعادته إلى الفورمولا واحد الموسم المقبل".

وأكمل: "لكن في حال عدم توافر مقعد سباقات، فإنه سيقوم بنفس العمل الذي قام به معنا هذا العام".

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ويشار إلى أن أيّ سائق سباقات مدعوم من ريد بُل، لم يقد مطلقاً خارج فريقَيها منذ أن شارك دانيال ريكاردو مع "اتش ار تي" في 2011.

وكانت هناك تكهنات بانتقال ألبون للمشاركة في إندي كار العام المقبل. حيث تواجد في سباق إنديانابوليس بداية الشهر، كما كان "يتكلم مع العديد من الأشخاص"، وفقاً لدايل كوين مالك أحد الفرق.

وأوضح هورنر أن البون يقوم "بكمية هائلة من العمل لموسم 2022" وأنه لعب "دوراً محورياً"، ما يعني أنه سيكون من المهم لريد بُل الحفاظ عليه، إلا في حال حصل على فرصة المشاركة في السباقات.

وحين سُئِل حيال احتمالية ذلك، أجاب هورنر: "لا أحد يعلم حقاً. لكنه سائق متمكّن، وسريع للغاية".

واختتم: "إنه يقوم بعمل جيد في ’دي تي ام’، أحرز الفوز بأول سباق له. وهو يلعب دوراً هاماً للغاية مع فريقنا".

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