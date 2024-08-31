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ريد بُل تائهة حيال أسباب تأخرها في تصفيات مونزا

اكتفى ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بالمركزين السابع والثامن فقط في تصفيات إيطاليا حيث كانت ريد بُل رابع أسرع فريق على حلبة مونزا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

قال كريستيان هورنر أن ريد بُل "ببساطة لا تفهم" سبب تأخرها في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى بهذا الشكل، معترفًا بأن "أمرًا ما لا يعمل بالشكل المطلوب" على سيارتيه.

بدا فيرستابن تنافسيًا وعلى قدم المساواة من حيث وتيرة منافسيه في مكلارين، مرسيدس وريد بُل حتى القسم الأخير من تصفيات مونزا اليوم، والذي شهد منافسة بين هؤلاء الفرق الثلاثة على البول بوزيشن، فيما تأخر ثنائي العلامة النمساوية بفارق 7 أعشار من الثانية.

"نحن ببساطة لا نفهم سبب تسجيلنا لدقيقة و19.6 ثانية على إطارات مستعملة ومن ثم لم نتمكن من كسر الدقيقة و20 ثانية على مجموعتين جديدتين من الإطارات" قال هورنر.

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وأضاف: "ماكس افتقر للتوازن تمامًا، لذلك فإن هنالك أمرًا ما يحدث ونحن لا نفهمه في الوقت الحالي".

وتابع: "علينا فهم ذلك الأمر وفهم سبب تسجيلنا لذاك الزمن على إطارات قديمة، وعدم قدرتنا على الاقتراب حتى منه مع إطارات جديدة".

وأكمل: "لم يبد الوضع بهذا السوء في القسم الثاني، نعم كنا ما نزال نعاني من مشاكل التوجيه التي تحدث عنها ماكس، لكن الوضع ازداد سوءًا بشكل كبير في القسم الأخير. تمكن الجميع من تحسين أزمنتهم على إطارات جديدة، لكننا كنا بعيدين بأميال".

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