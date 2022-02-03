ريد بُل تؤكد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2022

باتت ريد بُل ثامن الفرق التي أعلنت موعد الكشف عن سيارتها الجديدة للموسم المقبل عبر تغريدة تشويقيّة على تويتر اليوم الخميس.

وتتجه ريد بُل لوضع متابعيها في قلب حدث الإطلاق، عبر منح الفرصة لـ 5.000 منهم لبثّ الحدث عبر قنواتهم على التواصل الاجتماعي، والسماح لهم "بإنشاء واستضافة حدث الإطلاق بالطريقة التي يرونها مناسبة"، بهدف تقديم "تجربة متميزة للمتابعين عبر قنوات متعددة".

وضمن فيديو يظهر فيه ماكس فيرشتابن حامل اللقب، مع شعار الراعي "تاغ هوير"، أعلنت ريد بُل أنها ستكشف عن مقاتلتها الجديدة في 9 فبراير/شباط.

وذلك يعني أنّ ريد بُل ستكون أول سيارة تُكشف في الموسم الجديد، قبل يوم واحد من الكشف عن سيارة أستون مارتن الجديدة.

ولم يتبقَ إلا فريقا ويليامز وهاس لم يحددا بعد موعد الكشف عن سيارتيهما للموسم الجديد.

وستدخل ريد بُل الموسم بعد فوز سائقها ماكس فيرشتابن بلقب 2021، وهو اللقب الأول للفريق منذ 2013.

ونجح الهولندي بتحقيق ذلك عبر تجاوز منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي مستفيداً من دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية، بطريقة أثارت الكثير من الجدل.

وسيقود فيرشتابن السيارة الجديدة إلى جانب زميله سيرجيو بيريز، الذي أحرز انتصاراً واحداً الموسم الماضي وأربع منصات تتويج، ليحقق المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين.