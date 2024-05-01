ريد بُل تُؤكّد مغادرة أدريان نيوي

على إثر الكثير من التكهّنات والشائعات حول مستقبله في الفريق كرئيس تقني على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز اليوم الأربعاء عن أنّ نيوي سيُغادر الفريق في الربع الأوّل من عام 2025.

على إثر الكثير من التكهّنات والشائعات حول مستقبله في الفريق كرئيس تقني على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز اليوم الأربعاء عن أنّ نيوي سيُغادر الفريق في الربع الأوّل من عام 2025.

وقال الفريق في بيانٍ أنّ تواجد نيوي مع الفريق سينتهي في الربع الأوّل من العام المقبل، وأنّه سيحضر "سباقات معيّنة" خلال موسم 2024 لمواصلة توفير مساهماته القيّمة.

وأوضحت ريد بُل أنّه بالرغم من مغادرته لعمليّات الفورمولا 1، فإنّ نيوي سيُواصل العمل على مشروع سيارة ريد بُل "آر.بي17" الخارقة، والتي من المنتظر الكشف عنها في غودوود في يوليو المقبل.

وقال الفريق: "سيبتعد سوبريمو الهندسة عن مهام التصميم في الفورمولا 1 للتركيز على التطويرات الأخيرة وتقديم سيارة ريد بُل الخارقة الأولى، سيارة آر.بي17 المنتظرة والتي سيتمّ الكشف عنها في يوليو المقبل. سيبقى مشاركًا وملتزمًا بهذا المشروع المثير حتّى نهايته".

وكان نيوي جزءًا من فريق ريد بُل للفورمولا 1 منذ عام 2006 ولعب دورًا جوهريًا في مساعدة الفريق على تحقيق سبعة ألقابٍ للسائقين وستّة للمصنّعين.

وبحديثه حول قراره، قال نيوي أنّه شعر بأنّ الوقت الآن مناسبٌ للمغادرة.

وقال البريطاني: "أردت أن أكون مصمّم سيارات سريعة منذ أن كنت طفلًا صغيرًا. كان حلمي أن أكون مهندسًا في الفورمولا 1، وكنت محظوظًا بما فيه الكفاية لتحويل حلمي إلى حقيقة".

ثمّ تابع: "كان شرفًا عظيمًا أن ألعب دورًا جوهريًا في تقدّم ريد بُل ريسينغ من فريق جديد إلى فريق فائزٍ بعدّة ألقاب خلال عقدين من الزمن".

وأضاف: "لكنّني أشعر الآن بأنّ هذه لحظة جيّدة لتسليم المشعل للآخرين والبحث عن تحديات جديدة لي. في الأثناء فإنّ المراحل الأخيرة من تطوير سيارة آر.بي17 أمامنا، لذا سأركّز على ذلك في بقيّة وقت تواجدي في الفريق".

من جانبه أشاد كريستيان هورنر مدير الفريق بمساهمات نيوي طوال فترة تواجده في الفريق، قائلًا أنّ إرثه سيعيش في ميلتون كينز.

وقال: "جميع لحظاتنا الرائعة طوال الأعوام الـ 20 الماضية جاءت بقيادة أدريان للجانب التقني".

وأضاف: "رؤيته، وبراعته ساعدتانا على تحقيق 13 لقبًا في 20 موسمًا. قدرته المذهلة على بناء الأفكار التي تفوق الفورمولا 1 والاستلهام بشكلٍ واسع لتصميم سيارات فورمولا واحد مذهلة، لديه إرادة لا تهتزّ للفوز وهو ما ساعد ريد بُل ريسينغ على أن تُصبح قوّة عظمى أكثر ممّا تخيّله الارحل ديتريتش ماتشيتز على الأرجح".

وأردف: "عندما انضمّ إلى ريد بُل قبل 19 عامًا فقد كان مصمّمًا نجمًا بالفعل. وبعد عقدين و13 بطولة فإنّه يُغادر كأسطورة حقيقيّة".

وأكمل: "كما أنّه صديقي وشخصٌ سأبقى ممتنًا له على كلّ ما قدّمه في شراكتنا".

ولا يزال من غير الواضح إن كان نيوي قد اتّخذ قراره بشأن نهائي حول وجهته التالية، لكنّه يرتبط بقوّة بالانضمام إلى فيراري التي تحرص على جلبه كجزء من جهودها للعودة إلى الواجهة.