أوضح مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز أن تعافي إسحاق حجار من الإصابة يسير وفق الجدول المحدد، رغم غياب الفرنسي عن آخر ثلاث جوائز كبرى في الفورمولا 1.

وأصيب حجار في معصمه خلال التدريب أثناء العطلة الصيفية، ومنذ ذلك الحين حل ليام لاوسون بديلًا له، مع تولي السائق الاحتياطي يوكي تسونودا المشاركة مع فريق ريسينغ بولز.

وأقنع التواصل بين حجار وبطل العالم سبع مرات في موتو جي بي مارك ماركيز، الذي عانى بشكل لافت من الإصابات لسنوات، بأنه لا ينبغي له التعجل في العودة إلى المنافسات.

وكان ماركيز قد تعرض لكسر في عظم العضد خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في خيريز، وحاول المشاركة في السباق التالي، لينتهي به الأمر خارج المنافسات لبقية الموسم.

وعندما سُئل ميكيز بعد جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد عن حالة حجار وفرصه في المشاركة في باكو، ابتسم قائلًا: "إسحاق بخير، إنه في الأسفل الآن. وبعيدًا عن المزاح، لا توجد أية مشاكل في تعافي إسحاق".

وأكمل: "أعتقد أننا تعلمنا أن المدة التي يستغرقها التعافي من هذا النوع من الإصابات طبيعية في الأساس، لذلك سنواصل النهج نفسه الذي اتبعناه".

وأردف: "سنقيّم الوضع بعد أسبوع. لدينا أكثر قليلًا من أسبوع كامل لتقييم الوضع، ومعرفة شعوره، ثم وضعه على جهاز المحاكاة وتعريضه للظروف الفعلية".

وتابع: "إذا شعر بأنه قريب من الجاهزية بنسبة 100%، فسنمضي قدمًا؛ وإذا شعر بأن التعافي لم يكتمل، فسنتمسك بنهجنا في وضع تعافيه على رأس الأولويات. ما لا نريده هو أن تؤدي العودة المبكرة إلى التأثير سلبًا في قدرته على المدى الطويل على العودة بنسبة 100%".

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وفي هذه الأثناء، سيكون لاوسون منشغلًا مجددًا إلى حد كبير، إذ يتعين على السائق النيوزيلندي الاستعداد للحدث المقبل مع كلا الفريقين، تحسبًا لأية تطورات في حالة حجار.

واعترف لاوسون قائلًا: "إنه وقت طويل في المصنع والكثير من التحضيرات الإضافية. أعتقد أن أسبوع الراحة هذا لن يكون أسبوع راحة بالمعنى الحقيقي".

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى العودة إلى سيارته الخاصة مع ريسينغ بولز، أوضح: "أعني أن الأمر يتعلق أكثر بالتحضير. إن القيام بالتحضيرات لكلا الفريقين أمر صعب قليلًا، وكذلك الاعتياد على سيارات مختلفة".

وأكمل: "مع انتهاء جولة مدريد الآن، أشعر بارتياح كبير في هذه السيارة. لكن عند المضي قدمًا، يظل الأمر مجهولًا بالكامل حتى عطلات نهاية أسبوع السباقات".

وأردف: "من المحتمل أن يستمر الأمر حتى يوم الأربعاء أو الخميس في باكو، حين يُتخذ القرار المحتمل، وهذا أمر صعب للغاية من الناحية الذهنية عندما تحاول الاستعداد لمعرفة السيارة التي سأقودها".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، وكما قلت، كلما زاد الوقت الذي أقود فيه هذه السيارة، أشعر بارتياح أكبر. والعودة الآن ستكون صعبة للغاية. لأن قيادتها مختلفة تمامًا".

وحصد لاوسون 14 نقطة خلال جوائزه الكبرى الثلاث مع ريد بُل، ليعزز موقعه في المركز التاسع بترتيب السائقين. ولا يفصله الآن عن حجار سوى 12 نقطة.