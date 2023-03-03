ريد بُل تؤكد خوض محادثات مبدئية مع مكلارين حول صفقة تزويد بالمحركات

بصفقة مبدئية لمدة 3 مواسم، تتزود مكلارين بمحركات مرسيدس منذ 2021، وذلك بعد سلسلة مواسم كارثية مع هوندا وثلاثة مواسم مع رينو.

لكن وقُبيل دخول الفورمولا واحد في حقبة المحركات الجديدة بدءًا من 2026، والتي ستشهد التخلّي عن نظام استعادة الطاقة الحرارية وزيادة الدعم الكهربائي حتى 50 بالمئة، فقد زار براون مصنع ريد بُل الجديد للمحركات في ميلتون كينز لبدء محادثات مبكرة للغاية حول شراكة محتملة بين الطرفين.

وقد أوضحت ريد بُل ومكلارين أن ذلك النوع من اللقاءات طبيعي، لكن زيارة براون في وقت سابق من هذا الشهر تتسق مع التكهنات بأن فريق ووكينغ يقيم كذلك شراكة محتملة مع هوندا، في حال قرر الصانع الياباني العودة إلى البطولة.

وعند سؤاله عن تقارير زيارة براون، قال هورنر اليوم في البحرين: "اعتقدت أنه قادم لتناول الغداء!".

وأضاف: "كمصنعين للمحركات لموسم 2026، فمن الطبيعي أن يتم خوض نقاشات فيما يتعلق بصفقة تزويد محتملة".

وتابع: "من الطبيعي أن نتحدث مع العملاء المحتملين".

من جانبه، أكد أندريا ستيلا المدير الجديد لفريق مكلارين على الالتزام المبدئي مع مرسيدس، قبل أن يوضح أن المحادثات الاستكشافية مع ريد بُل لا ينبغي أن تكون مفاجئة.

فقال: "لدينا شراكة قوية مع مرسيدس، وفي ذات الوقت، من الطبيعي السعي لفهم الخيارات المتاحة للمستقبل. ذلك أمر طبيعي ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا".