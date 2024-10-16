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ريد بُل تؤكد بأن لاوسون سيتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن

لاوسون سيتراجع على شبكة الانطلاق في أوستن ضمن أولى سباقاته بعد أن حل بديلًا عن دانيال ريكاردو ضمن صفوف آربي الفريق الرديف لريد بُل.

ليام لاوسون، آر بي

ليام لاوسون، آر بي

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

أكدت ريد بُل أن ليام لاوسون سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وهذا وفق ما صرّح به كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، حيث قال بأن لاوسون سيواجه عقوبة بسبب تغيير المحرك خلال نهاية الأسبوع على حلبة أوستن.

كما وصف هورنر وضع لاوسون بأنه بمثابة "عودة سلسة"، حيث أعرب عن رغبته في رؤية كيفية أداء السائق الشاب أمام زميله في الفريق يوكي تسونودا.

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وضمن معرض حديثه لبرنامج F1 Nation، قال هورنر في هذا الصدد: "سيحصل على عقوبة المحرك على أية حال، لذلك ستكون بداية سهلة بالنسبة له. ولكن بالطبع سيتم تقييم أدائه مقارنة بزميله في الفريق".

وأضاف: "لقد كان سريعاً جداً أمامه في العام الماضي. أعتقد أن يوكي قد رفع مستواه هذا العام. سيكون من المثير للاهتمام رؤية مدى سرعة تكيفه ووتيرته".

هذا وأشاد هورنر بأداء النيوزيلندي العام الماضي قائلاً: "كان ليام سريعاً في الموسم الماضي منذ البداية. كان منافساً قوياً ولكنه أيضاً كان قابلاً للتكيف بشكل كبير. وقد كانت تجاربه على متن سيارة ريد بُل رايسينغ هذا العام مشجعة للغاية".

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