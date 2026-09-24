ريد بُل تؤكد أن عقد حجّار في الفورمولا 1 "طويل الأمد"

أكد مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز أن إسحاق حجّار يرتبط فعلًا بعقد "طويل الأمد" مع الفريق، رغم حالة الالتباس التي أثارها السائق بشأن ذلك.

وأُعلن يوم الأربعاء أن حجّار سيبقى مع ريد بُل في موسم 2027، ما يعني أنه سيبدأ موسمًا ثانيًا كزميل للفائز ببطولة العالم أربع مرات ماكس فيرستابن.

ويأتي ذلك بعدما أكمل حجّار موسمه الأول في الفئة الأولى مع الفريق الشقيق ريسينغ بولز في 2025، لكن موسمًا رائعًا شهد صعوده إلى منصة التتويج في زاندفورت أكسبه ترقية إلى الفريق الأساسي في 2026.

وكان قد أُعلن في البداية عن مشاركته لهذا الموسم فقط، وهو ما كان ينطبق أيضًا على 2027، وعندما طُلب منه توضيح مدة عقده الجديد، قال السائق البالغ من العمر 21 عامًا: "لا أعرف".

وعندما طُلب من ميكيز توضيح الأمر خلال جائزة أذربيجان الكبرى في نهاية هذا الأسبوع، قال الفرنسي: "إسحاق موجود مع ريد بُل منذ فترة طويلة جدًا. وهذا يعني أننا نملك بالفعل عقدًا طويل الأمد معه، باعتباره جزءًا من برنامجنا للناشئين".

وأردف: "لقد فعّلنا خياراتنا لضمان بقائه معنا في 2027".

وبالتأكيد، كان أداء حجّار أفضل من سلفه يوكي تسونودا، الذي انضم إلى قائمة طويلة من السائقين الذين عانوا إلى جانب فيرستابن، بعدما أنهى ترتيب موسم 2025 في المركز السابع عشر.

ويحتل السائق في موسمه الثاني الآن المركز الثامن في بطولة 2026 برصيد 71 نقطة، رغم غيابه عن آخر ثلاث جوائز كبرى بسبب الإصابة، كما حقق صعوده الثاني إلى منصة التتويج في مسيرته خلال جائزة موناكو الكبرى في يونيو.

وقال ميكيز عن قرار تجديد عقد حجّار: "كان الأمر سهلًا جدًا. لقد ناقشنا ذلك عدة مرات هنا خلال الموسم، وقدّم أداءً قويًا جدًا جدًا في الجزء الأول من العام".

وأضاف: "أولًا من ناحية سرعته الطبيعية، ثم بالطريقة التي اندمج بها مع الفريق. ففي الأسابيع الأولى سرعان ما انتقل إلى المملكة المتحدة، وكان معنا في ميلتون كينز تقريبًا كل أسبوعين، والأهم من ذلك الطريقة التي تطور بها خلال السباقات".

وأكمل: "لقد رأيناه يتحسن في أمر ما بشكل أفضل قليلًا في كل عطلة نهاية أسبوع تقريبًا، ولذلك كان اتخاذ القرار سهلًا جدًا جدًا".

وأصبح الآن على حجّار مواصلة تقليص الفارق مع فيرستابن، الذي يتفوق على زميله في المواجهات التأهيلية هذا العام بنتيجة 12 مقابل 3، كما يملك 145 نقطة.

وأضاف ميكيز: "ما نتوقع منه هو أن يواصل التطور. ما رأيناه في الجزء الأول من الموسم هو تحسنه في السرعة، وليس فقط في الملاحظات التقنية، وليس فقط في النضج، وليس فقط في اندماجه مع الفريق، وإنما أيضًا في تحسين سرعته، كما كان يفعل في الجزء الأول من الموسم".

وأردف: "وهذا ما نريده منه أن يواصل القيام به خلال الجزء الثاني من العام وخلال العام المقبل".

وأكمل: "إذا فعل ذلك، فنعم، بالطبع، سيصبح قريبًا جدًا من ماكس. وهذان الأمران يسيران جنبًا إلى جنب".