ريد بُل تؤكد أنها لن تجبر فيرستابن على البقاء في فريقها للفورمولا واحد
أكدت ريد بُل أنها لن تجبر نجمها بطل العالم ثلاث مرات ماكس فيرستابن على البقاء ضمن صفوف فريقها في الفورمولا واحد إذا قرر المغادرة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
صور لات
أصبح مستقبل الهولندي مثار جدل كبير مؤخراً بعد الاضطرابات التي ضربت أهم مسؤولي الفريق.
وفي ظل ما يبدو أنه صراع قوى للسيطرة على إمبراطورية ريد بُل وفريق الفورمولا واحد، ظهرت تكهنات بأنه قد يتم إجبار المستشار الرياضي للشركة، هلموت ماركو، على ترك منصبه، لكن فيرستابن علّق على ذلك ببعض التصريحات القوية.
حيث قال في السعودية: "لطالما أشرت بوضوح إلى أنه يجب أن يبقى [ماركو]. لا يمكنني الاستمرار بدونه".
وتُعتبر كلمات فيرستابن القوية في هذا الشأن بمثابة رسالة سياسية واضحة إلى الإدارة العليا في ريد بُل حول عواقب اتخاذ إجراء ضد ماركو.
ومع ذلك، كان فيرستابن أقل وضوحًا في موضوع دعمه لمدير الفريق كريستيان هورنر، الذي دعا والده يوس علنًا إلى إقالته لتجنب تمزيق الفريق.
ويدرك هورنر أهمية دعم فيرستابن العلني لماركو، وتأكيده بأنه لا يود البقاء إذا خسر حليفه المقرب. ومع ذلك، أوضح هورنر أنه وفي حال كان فيرستابن يشعر برغبة قوية بعدم البقاء ضمن الفريق، فإنه لن يجبره على ذلك.
حيث قال هورنر: "مثل أي شيء في الحياة: لا يمكنك إجبار شخص على البقاء في مكان ما فقط بسبب قطعة من الورق. إذا لم يرغب شخص ما في البقاء في هذا الفريق، فنحن لن نجبر أحدًا للبقاء على مضض".
بالمقابل، أكد هورنر أن علاقته مع سائقه لم تتأثر.
فقال: "الأمور على ما يُرام مع ماكس. إنه يقوم بعمله جيدًا ضمن الفريق. لا توجد توترات، لا يوجد ضغط، ويمكن رؤية مدى استرخائه مع الجميع في الفريق. هذا يُترجم إلى أدائه على الحلبة كذلك. لذلك، نحن لا نرى وجود أي مشاكل مع ماكس".
وفي سياق آخر وضمن سعي فرق أخرى استغلال عدم الاستقرار في ريد بُل لجذب فيرستابن بعيدًا، يعتقد هورنر أن أداء السيارة سيكون في النهاية العامل الحاسم في تقرير كيفية سير الأمور لاحقاً.
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