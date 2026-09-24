ريد بُل تؤكد آخر ترقية كبيرة لها في الفورمولا 1 لعام 2026 لفيرستابن وحجار

تُعد ريد بُل واحدة من الفرق التي تجلب حزمة ترقية كبيرة إلى حلبة مدينة باكو. وكانت جائزة أذربيجان الكبرى قد حُددت باللون الأحمر على أجندة ويليامز منذ فترة طويلة، بينما وصلت مكلارين مع جوانب معدلة بشكل كبير، إلى جانب تغييرات أخرى.

وتُظهر الوثيقة التقنية للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أيضًا خمس ترقيات لدى ريد بُل. وتتمثل أبرزها في أرضية جديدة "مع تغييرات طفيفة ضمن الهندسة المسموح بها لاستخراج المزيد من الحمل الموضعي مع الحفاظ على استقرار تدفق الهواء". وبالتماشي مع هذه الأرضية الجديدة، تم أيضًا تعديل هندسة الجوانب ومجموعة المرايا من جانب الفريق التقني الذي يقوده بيير واشيه.

وأكدت ريد بُل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن كلا السائقين سيحصلان على الترقية هذا الأسبوع، حيث سيستخدم كل من ماكس فيرستابن وإسحاق حجار المواصفات نفسها.

وكشف ميكيز خلال المؤتمر الصحفي لمديري الفرق يوم الخميس أن هذه حزمة مهمة، لكنها ستكون أيضًا الخطوة المهمة الأخيرة لهذا العام.

وقال مدير فريق ريد بُل: "من المرجح جدًا أن تكون هذه آخر حزمة كبيرة لنا. لقد حوّلنا جزءًا كبيرًا من مواردنا، والغالبية العظمى منها، إلى سيارة العام المقبل".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا لم نعد ننظر إلى هذا الموسم. أولًا، ما زلنا نطارد فوزنا الأول، وهذا هدف مهم للفريق. وثانيًا، كما تعلمون، لا تتضمن القوانين تغييرات كبيرة جدًا للعام المقبل، وهناك فرص كبيرة أمامنا لمواصلة التعلم خلال السباقات المتبقية، لضمان وصولنا إلى العام المقبل بأكبر قدر ممكن من الاستعداد".

وأكمل: "لكن باختصار، نعم، هذه آخر ترقية كبيرة لهذا العام".

وفي حال لم يتحقق أي فوز في السباقات المتبقية هذا العام، فسيكون ذلك أول موسم منذ 2015، أي قبل أكثر من عقد من الزمن، يفشل فيه كل من ريد بُل وفيرستابن في تحقيق أي فوز بجائزة كبرى واحدة.

ولا يريد فيرستابن القول صراحة إنه يتوقع عدم الفوز بأي سباق في 2026، لكنه وصف هذا السيناريو في مونزا بأنه مرجح جدًا في ظل الوضع الحالي.

ومع ذلك، لا بد من القول إن مستوى ريد بُل تحسن في الأسابيع الأخيرة. فقد صعد فيرستابن إلى منصة التتويج في خمس من آخر سبع جوائز كبرى، بما في ذلك السباقان الأخيران في مونزا ومدريد.

ويبدو ذلك مؤشرًا على اتجاه تصاعدي، رغم أن ميكيز يدرك أن الفريق لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي يطمح ريد بُل إلى بلوغه.

وقال: "دعني أضع الأمر بهذه الطريقة: خضنا عطلتَي نهاية أسبوع قويتين في مونزا ومدريد. والسباقات القوية تعني أننا ننافس على منصة التتويج. أعتقد أننا حققنا خمسة أو ست منصات تتويج في آخر سبعة سباقات، وهذا أمر إيجابي".

وأضاف: "هل يعني ذلك أننا امتلكنا أسرع سيارة في أي من السباقات؟ لا. نحن قريبون، لكننا كنا نعلم دائمًا أن كسب العُشرين أو الثلاثة أعشار الأخيرة سيكون الأصعب مقارنة بأفضل منافسينا".

وأكمل: "هناك أربعة فرق متقاربة جدًا ضمن هذين العشرين أو الثلاثة أعشار. لذلك يمكنك أن تنتقل بسرعة كبيرة من المنافسة على قطب الانطلاق الأول إلى التواجد في الصف الرابع. لذا، نعم، نعتقد أننا نقترب أكثر. لكن هل سيكون ذلك كافيًا لاتخاذ الخطوة الأخيرة التي تمنحنا أسرع وتيرة للسيارة؟ نعتقد أن أمامنا بعض العمل الذي لا يزال يتعين القيام به".