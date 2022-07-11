ريد بُل: تآكل إطارات فيرشتابن "غريب" مع امتلاك فيراري نظريّة لذلك

بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في التجارب التأهيليّة، ومن ثمّ تحقيقه لفوزٍ سهلٍ نسبيًا بالسباق القصير، بدا بطل العالم متّجهًا للابتعاد في الأمام في الحدث الرئيسي على حلبة ريد بُل رينغ.

لكنّ سباقه سار على نحوٍ مختلفٍ بعد أن عانى من مستويات تآكل إطارات أسوأ بكثيرٍ من فيراري منذ بداية السباق، ليخسر الصدارة لصالح شارل لوكلير في اللفّة الـ 12 ويجري توقّفًا مبكّرًا في نهاية اللفّة التالية.

وأصبح الهولندي متأخّرًا منذ ذلك الحين، لكنّه تمكّن من تحقيق المركز الثاني في النهاية خلف لوكلير مستفيدًا من انسحاب كارلوس ساينز الإبن بسبب احتراق محرّكه في المراحل الأخيرة.

ولم تجد ريد بُل أيّ تفسيرٍ لسبب التغيّر في الوتيرة بين يومَي السبت والأحد، خاصة في ظلّ قوانين خطّ الحظائر المغلق التي تعني بقاء الإعدادات على حالها، وحقيقة ظهورها مسيطرة على مسألة تآكل الإطارات في السباقات الأخيرة.

"كان ذلك غريبًا" قال كريستيان هورنر مدير الفريق، وأضاف: "بدونا جيّدين جدًا على صعيد تآكل الإطارات قبل أسبوعٍ في سيلفرستون".

وأردف: "أعتقد بأنّ المشكلة هي أنّ هذه الإطارات حسّاسة للغاية، وإن لم تكن في المجال المناسب لها، فإنّك ستدفع الثمن عبر التآكل، وهو ما فعلته عدّة فرق".

وقال هورنر أنّ ريد بُل ستُحقّق في جميع العوامل التي أدّت إلى تغيّر الوضع بعد أن كانت في مستوى مكافئ لفيراري في السباق القصير، لتُصبح في وضعٍ أسوأ بكثير في السباق الرئيسي نفسه.

وقال حيال ذلك: "لو نظرنا إلى السباق القصير، فقد ضغطنا قليلًا في البداية، ودفعنا الثمن قليلًا قرب النهاية، لكن بناءً على تحليلاتنا للفترة بأكملها فقد كنّا بوتيرة مطابقة لفيراري".

وأكمل: "لذا فإنّ الأمر الوحيد الذي تغيّر ليلًا هو تهاطل الأمطار، تغيّر طفيف في درجات الحرارة، وكميّات الوقود. لذا نحتاج لأن نفهم سبب سوء تآكل إطاراتنا بذلك الشكل في الفترة الأولى بالمقارنة مع شارل وكارلوس".

في المقابل تشتبه فيراري في أنّ الفارق الأساسي بين السباقَين القصير والرئيسي كان يتمثّل في قدرة لوكلير على تسليط الضغط على فيرشتابن يوم الأحد، لذا لم يكن الهولندي قادرًا على إدارة إطاراته بالشكل الذي أراده.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري: "لا أعتقد بأنّ هناك فارق وتيرة كبير بين السيارتين، إن كان هناك أصلًا".

وأضاف: "على صعيد تآكل الإطارات، فأرى بأنّنا تمتّعنا ببعض الأفضليّة في السباق القصير، وهو ما تحوّل بشكلٍ أكبر في السباق الرئيسي عندما بدأنا بتسليط الضغط على ماكس منذ البداية".

وأكمل: "أجبرناه على الضغط أكثر وبالتالي تآكل إطاراته أكثر. لذا أعتقد بأنّ ما شاهدناه في السباق القصير تجلى أكثر في السباق الرئيسي لأنّ ماكس كان تحت الضغط أكثر".