ريد بُل: بيريز يشعر الآن بذات راحة فيرشتابن داخل سيارة "آر.بي18"

تمّت الاستعانة ببيريز العام الماضي لتعويض أليكسندر ألبون، واحتاج في البداية لبعض الوقت للتأقلم مع سيارة 2021 التي تمّ تطويرها في المجمل لتتلاءم مع فيرشتابن قائد الفريق.

ومع اعتماد سيارات 2022 الجديدة بالكامل، بدأ بيريز بمجاراة فيرشتابن، وفي حين أنّ الأخير لا يزال يتمتّع ببعض الأفضليّة، إلّا أنّ بيريز بدأ بتقديم سباقات قويّة مؤخّرًا، وفاز بجائزة موناكو الكبرى بعد أن تأهّل أمام زميله.

إذ أنّ فوزه الأوّل هذا الموسم دفعه إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 110 نقاط، بعد سبعة سباقات، وهو أكثر من نصف رصيده من العام الماضي بأكمله.

وحتى من دون فوزه في موناكو، فإنّ تحسّن تأديات بيريز أثار إعجاب الحظيرة النمساويّة بما فيه الكفاية لتجديد عقده بعامين إضافيين.

وعندما سُئل عن الفوارق بين سائقَيه الاثنين، قال بول موناغان المسؤول عن الهندسة في الفريق أنّ سيارة 2022 تتناسب مع بيريز أكثر من سيارة العام الماضي.

وقال في هذا الصدد: "يقود تشيكو بشكلٍ مدهش هذا العام، ليست السيارة متناسبة على الدوام مع رغباته، لكنّه قادرٌ على قيادتها".

وأضاف: "أجد أنّه من المثير للاهتمام أنّ ماكس قادرٌ على قيادتها. إنّه قادرٌ على ذلك حقًا. هناك مدٌ وجزرٌ سترونه بين الزميلين".

وأردف: "أعتقد بأنّه لا يجب أن ننسى أنّ سيارة العام الماضي تمحورت حول ماكس ضمن آخر المواسم وفق صيغة القوانين السابقة. ومن ثمّ التحق تشيكو الآن، وكزميلٍ لماكس فلا يُمكننا طلب المزيد، أليس كذلك؟".

وأشار موناغان إلى أنّ بيريز يُسيطر على السيارة الآن، وهو بسرعة فيرشتابن، لكنّ الهولندي يُقدّم أفضل مستوياته على الإطلاق ليتمتّع بالأفضليّة في القسم الأخير من التصفيات.

وقال حيال ذلك: "لن أقول بأنّ السيارة صعبة القيادة، ولن أقول أنّها سهلة. هناك مدٌ وجزرٌ حاليًا ويتناغم معه تشيكو حاليًا وهو يُحبّ ذلك".

وأردف: "قد يقوم ماكس بعملٍ أفضل بقليلٍ لاحقًا في عطلة نهاية الأسبوع. هل سيتذمّر بعد الفوز أو الخسارة؟ التذمّر ليس العبارة المناسبة، هل ستكون له انتقاداته البناءة المعتادة؟ أجل، بالطبع. أعتقد بأنّ علينا توقّع ذلك من كليهما".

واختتم بالقول: "لا أعلم إن كان أحدهما مرتاحًا من الآخر، أعتقد بأنّ ماكس يقود بأفضل مستوياته على الإطلاق. سنرى ماذا سيحدث قرب نهاية الموسم".