ريد بُل: بيريز ليس مضطراً لتحقيق مركز الوصافة كي يحتفظ بمقعده

واجه بيريز صعوبات جمة في مجاراة زميله ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، حيث لم ينجح بتحقيق أي فوز منذ جولة أذربيجان.

كما ظهرت شكوك فيما يتعلق بمستقبله ضمن صفوف ريد بُل للموسم المقبل رغم امتلاكه عقداً حتى نهاية 2024.

لكن هورنر شدد على أن الوضع ليس بهذه الخطورة للمكسيكي، رغم أن ريد بُل تريد وبشدة مركز الوصافة في بطولة السائقين، إلا أن مقعده مضمون.

فقال: "ليس لدينا توجيهات كهذه. لم نحقق من قبل المركزين الأول والثاني في البطولة. أنهينا بالمركزين الأول والثالث عدة مرات مع مارك (ويبر) وسيباستيان (فيتيل)، وكذلك الحال الموسم الماضي مع تشيكو وماكس".

وأكمل: "مع هذه السيارة، المذهلة، وفي موسم كهذا، فإننا نرغب بالمركزين الأول والثاني".

وتابع: "لكن ليس هناك توجهات معينة مع تشيكو تفرض عليه تحقيق المركز الثاني وإلا لن يتواجد معنا. لم تتم مناقشة هكذا أمر على الإطلاق".

بالمقابل، أوضح هورنر بأن كل ما ترغبه ريد بُل هو عودة بيريز لمستواه المعهود الذي أظهره بداية الموسم حين كان ينافس فيرستابن.

فقال: "نحن نعلم تشيكو. لو رأيتم أداءه في القسم الأول للموسم، في البحرين، لقد كان قريباً جداً جداً من ماكس. سباق السعودية، كان رائعاً بينهما بهوامش ضئيلة جداً".

وأكمل: "سباقه في أذربيجان، الفوز بالسباق القصير والرئيسي. ذلك الأداء الحقيقي الذي يمتلكه".

وبينما أكد هورنر أنه لا شك ببقاء بيريز مع ريد بُل لموسم 2024، لكن الفريق لم يحدد موقفه فيما يأتي لاحقاً.

فقال: "الخيارات أمامنا غير قليلة. بالطبع لدينا كثير من الوقت لتقييم السائق المناسب".