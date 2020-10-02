ريد بُل بعد مغادرة هوندا: البحث جارٍ عن أفضل وحدة طاقة لموسم 2022

بشكلٍ مفاجئ وغير متوقّع، أعلنت هوندا اليوم الجمعة مغادرتها لساحة البطولة من أجل التركيز على صناعاتٍ أكثر صداقة للبيئة. وجاء هذا الخبر بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع ريد بُل وألفا تاوري على اتفاقية الكونكورد الجديدة التي تُؤكّد تواجدهما في البطولة للسنوات المقبلة.

وكشفت هوندا بأنها أعلمت ريد بُل بإمكانية مغادرتها للبطولة في شهر أغسطس/آب الماضي قبل أن تتخذ القرار النهائي نهاية شهر سبتمبر/أيلول.

وهذا يعني بأنّ على ريد بُل الآن إيجاد وحدة طاقة لتُزوّدها بالمحركات: مرسيدس لديها 3 فريق خاصة بها (ويليامز، مكلارين، أستون مارتن)، بينما فيراري لديها فريقان في حين لا تُزوّد رينو أيّ فريق آخر سوى فريقها الخاص، بالمحركات.

ولكن يُمكن القول بأنّ العلاقة بين رينو وريد بُل ليست مثالية بعد الاتهامات المتبادلة والتي أفضت إلى مغادرة ريد بُل لرينو وانتقالها للتعاقد مع هوندا في 2019.

وتعليقًا على آخر التطورات، قال مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر "نتفهم كفريق مدى صعوبة اتخاذ شركة هوندا موتور قرارها الانسحاب من الفورمولا واحد نهاية موسم 2021. لقد أدّى التقلّب في صناعة السيارات إلى قرار الشركة بإعادة توزيع مواردها، إذ نتفهم ونحترم الأسباب الكامنة وراء ذلك".

وأضاف "يُمثّل قرارهم تحديّات واضحة بالنسبة لنا كفريق ولكننا خضنا هذه التجربة من قبل إذ وبقوتنا العميقة نحن مستعدون جيدًا ومجهزون للتعامل مع هذه المسألة كما أثبتنا في الماضي. في حين نشعر بخيبة أمل لعدم استمرار شراكتنا مع هوندا، لكننا فخورون للغاية بنجاحنا المشترك من خلال الفوز بخمسة سباقات و15 منصة تتويج لكلا الفريقين التابعين لريد بُل، حيث نشكر الجميع في هوندا على جهودهم غير العادية والتزامهم".

وتابع قائلاً "إنّ تركيزنا المشترك للفترة المتبقية من موسمي 2020 و2021 لم يتغيّر، إذ نهدف للمنافسة على الانتصارات والبطولة. وبصفته أحد الموقعين على إتفاقية الكونكورد فإنّ فريق ريد بُل ملتزمٌ بالرياضة على المدى الطويل حيث نتطلع إلى بدء حقبة جديدة من الابتكار والتطوير والنجاح".

واختتم "كمجموعة سنقوم بدراسة وتقييم وضعنا بهدف إيجاد وحدة الطاقة الأكثر تنافسية لعام 2022 وما بعده".