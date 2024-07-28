ريد بُل بصدد عقد اجتماع حاسم حول مستقبل بيريز يوم غد الاثنين

ستجري ريد بُل نقاشًا حول مستقبل سيرجيو بيريز في الفورمولا 1 خلال اجتماع ستعقده يوم الاثنين – مباشرة عقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى – وذلك وفقًا لما صرّح به هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية.

تدرس ريد بُل إمكانية التخلي عن السائق الذي جددت عقده في بداية هذا الصيف، ولكن هو كذلك الذي سجل 21 نقطة فقط منذ جولة الصين في مقابل 129 نقطة و3 انتصارات سجلها زميله فيرستابن.

ومن المعلوم بأن عقد بيريز يحتوي على بند للأداء يعني أنه يمكن التخلي عنه خلال العطلة الصيفية في حال لم يكن ضمن نطاق 100 نقطة من حصيلة زميله فيرستابن (وهو حاليًا متأخر بـ 141 نقطة خلف زميله ولا يمكنه أن يصل إلى الهدف الذي يريده حتى مع الفوز وتسجيل أسرع لفة في سبا).

هذا ومن المتوقع أن يحل واحدًا من دانيال ريكاردو، ليام لاوسون أو يوكي تسونودا مكان بيريز بعد العطلة الصيفية، وذلك إذا ما قررت ريد بُل أنها لن تستمر مع تشكيلتها الحالية.

وضمن معرض حديثه قُبيل التصفيات التي تصدرها فيرستابن وحل فيها بيريز ثالثًا، لكن الأخير سينطلق من المركز الثاني بعد عقوبة زميله، قال ماركو عن مستقبل المكسيكي: "سيرجيو يعلم أنه من أجل بطولة الصانعين يتعين علينا وضع كلتا سيارتينا أمام مكلارين إذا كان ذلك ممكنًا، وهذا لم يحدث في السباقات القليلة الماضية".

وعند سؤاله لتوضيح هدف بيريز لجولة سبا، رد ماركو قائلًا: "لا، الهدف هو أن نفوز ببطولتي الصانعين والسائقين، وسنناقش أفضل طريقة لبلوغ ذلك يوم الاثنين".

في المقابل، صرّح ماركو في لقاء آخر عقب التصفيات قائلًا: "هذه الحصة أظهرت أن ماكس هو الأفضل بالتأكيد، ولا سيما ضمن هذه الأجواء. من الرائع كذلك رؤية سيرجيو يتحسن هكذا، سينطلق من الصف الأول الآن والأمور تبدو أفضل بكثير مرة أخرى".