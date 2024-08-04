ريد بُل بصدد تعويض ويتلي داخليًا ضمن إعادة هيكلة لإدارة الفريق في الفورمولا 1
سيستعين الفريق البطل في الفورمولا 1 برحيل المخضرمين أدريان نيوي وجوناثان ويتلي من أجل تحديث هيكله الإداري.
جوناثان ويتلي، المدير الرياضي لريد بُل رايسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ستقوم ريد بُل بترقية أحد الموظفين الحاليين في فريقها في الفورمولا 1 ليعوّض المدير الرياضي المغادر جوناثان ويتلي.
سيترك ويتلي صفوف ريد بُل نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة امتدت 18 عامًا مع الفريق، ليتجه صاحب الـ 57 عامًا ليصبح مدير فريق آودي القادم ضمن عملية إعادة الهيكلة التي يشهدها مشروع الصانع الألماني الذي استحوذ على ساوبر في طريق إنتاج سيارته ومحركه لموسم 2026 في الفورمولا 1.
هذا وتشير مصادر إلى أن ريد بُل ستعوّض ويتلي من داخل الفريق، ما يوفّر فرصة لتحديث الهيكل الإداري الحالي.
وبينما ما يزال كريستيان هورنر مسيطرًا على الفريق، إلا أن الرحيل المتتابع لنيوي وويتلي يعني أنه على ريد بُل إعادة تنظيم إدارتها وهيكل خط الحظائر.
حيث قد يشهد ذلك عودة دور التيم مانجر، عوضًا عن منصب المدير الرياضي الذي شغله ويتلي، ما قد يعود بالنفع على ريد بُل التي تسعى لتقليل الإنفاق من أجل الالتزام بسقف النفقات.
ويمكن لريد بُل أن تقسم المنصب الذي شغله ويتلي، ربما عبر ترقية جيانبييرو لامبياتزي، والذي يشغل بالفعل دور رئيس هندسة السباق ومهندس سباق ماكس فيرستابن.
عضو بارز آخر في الفريق قد يشغل دور المدير بالتفاوض مع فيا، لكن المصادر تشير إلى أنه من غير المرجّح أن تبحث ريد بُل عن مرشحين خارجيين، حيث ترى رحيل صفوة الأسماء في إدارتها كإحدى مراحل تطوّر الفريق.
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