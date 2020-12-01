ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم

يقع ألبون حاليًا تحت ضغط من أجل الحفاظ على مقعده بجوار ماكس فيرشتابن لموسم 2021، بينما يقيّم مدراء ريد بُل ما إذا كانوا سيستبدلونه بسائق أكثر تمرّسًا للموسم المُقبل.

وقد سبق وصرّحت ريد بُل بانفتاح على أنّه وإذا ما اتّخذت قرار استبدال ألبون للعام المُقبل، فإنّها ستبحث خارج مجموعتها الحالية من السائقين، في ظلّ برزو سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ كخيارين ممكنين للفريق.

وعانى ألبون من أجل مُجاراة وتيرة فيرشتابن على مدار موسم 2020، لكنّه نجح بتسجيل منصّة تتويجه الثانية بحلوله ثالثًا في البحرين يوم أمس الأحد.

وبالرُغم من أنّ ألبون قد أمضى معظم فترة السباق على حلبة الصخير بالمركز الرابع، متأخّرًا خلف زميله فيرشتابن بما يقارب 30 ثانية في بعض مراحل السباق، لكنّه كان قادرًا على انتزاع المركز الثالث مستفيدًا من انسحاب بيريز المتأخّر إثر مشكلة في المحرك.

"أعتقد بأنّ أليكس خاض سباقًا جيّدًا اليوم" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عقب السباق.

وأضاف: "كان سيرجيو غير محظوظ، واستفاد أليكس من حظه العاثر، حيث أعتقد بأنّ ذلك هو ما نحتاج لرؤيته من أليكس".

وتابع: "تعافيه بعد تجارب الجمعة كان قويًا، حيث نجح بالتأهّل رابعًا، وكان حاضرًا لاستغلال الفرصة بعد انسحاب سيرجيو، وتمكّن من الصعود على منصّة التتويج".

وأكمل: "إنّها أول منصّة تتويج مزدوجة لنا منذ جائزة اليابان في 2017، وأول منصّة تتويج لنا في البحرين منذ 2013، لذلك أرى بأنّ اليوم كان جيّدًا بالنسبة لأليكس".

وأكّد هورنر بأنّ ريد بُل كانت سعيدة بمنح ألبون الفرصة لتعزيز حظوظه في السباقين الأخيرين من الموسم، حيث لن يتخذ الفريق القرار بشأن مستقبله حتى بعد السباق الختامي للموسم في أبوظبي.

"لن يتم اتّخاذ قرار حتى بعد السباق الختامي" قال هورنر.

واستطرد: "سنمنحه كل فرصة ممكنة، حيث نرغب بأن ينجح. أعتقد بأنّنا كنا واضحين بخصوص ذلك طوال الوقت، وأيام مثل اليوم ستساعده، ولكن ما يزال هنالك سباقين إضافيين".

واختتم: "سيرجيو يقوم بأفضل عمل ممكن من أجل ضمان أن يبقى ضمن اعتبارات الفريق، واليوم كان الحظ من نصيب أليكس مع منصّة التتويج تلك".