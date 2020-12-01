فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم

المشاركات
التعليقات
ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم

لن تتّخذ ريد بُل قرارًا بشأن مستقبل سائقها أليكسندر ألبون مع الفريق حتى بعد السباق الختامي لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

يقع ألبون حاليًا تحت ضغط من أجل الحفاظ على مقعده بجوار ماكس فيرشتابن لموسم 2021، بينما يقيّم مدراء ريد بُل ما إذا كانوا سيستبدلونه بسائق أكثر تمرّسًا للموسم المُقبل.

وقد سبق وصرّحت ريد بُل بانفتاح على أنّه وإذا ما اتّخذت قرار استبدال ألبون للعام المُقبل، فإنّها ستبحث خارج مجموعتها الحالية من السائقين، في ظلّ برزو سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ كخيارين ممكنين للفريق.

اقرأ أيضاً:

وعانى ألبون من أجل مُجاراة وتيرة فيرشتابن على مدار موسم 2020، لكنّه نجح بتسجيل منصّة تتويجه الثانية بحلوله ثالثًا في البحرين يوم أمس الأحد.

وبالرُغم من أنّ ألبون قد أمضى معظم فترة السباق على حلبة الصخير بالمركز الرابع، متأخّرًا خلف زميله فيرشتابن بما يقارب 30 ثانية في بعض مراحل السباق، لكنّه كان قادرًا على انتزاع المركز الثالث مستفيدًا من انسحاب بيريز المتأخّر إثر مشكلة في المحرك.

"أعتقد بأنّ أليكس خاض سباقًا جيّدًا اليوم" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عقب السباق.

وأضاف: "كان سيرجيو غير محظوظ، واستفاد أليكس من حظه العاثر، حيث أعتقد بأنّ ذلك هو ما نحتاج لرؤيته من أليكس".

وتابع: "تعافيه بعد تجارب الجمعة كان قويًا، حيث نجح بالتأهّل رابعًا، وكان حاضرًا لاستغلال الفرصة بعد انسحاب سيرجيو، وتمكّن من الصعود على منصّة التتويج".

وأكمل: "إنّها أول منصّة تتويج مزدوجة لنا منذ جائزة اليابان في 2017، وأول منصّة تتويج لنا في البحرين منذ 2013، لذلك أرى بأنّ اليوم كان جيّدًا بالنسبة لأليكس".

وأكّد هورنر بأنّ ريد بُل كانت سعيدة بمنح ألبون الفرصة لتعزيز حظوظه في السباقين الأخيرين من الموسم، حيث لن يتخذ الفريق القرار بشأن مستقبله حتى بعد السباق الختامي للموسم في أبوظبي.

اقرأ أيضاً:

"لن يتم اتّخاذ قرار حتى بعد السباق الختامي" قال هورنر.

واستطرد: "سنمنحه كل فرصة ممكنة، حيث نرغب بأن ينجح. أعتقد بأنّنا كنا واضحين بخصوص ذلك طوال الوقت، وأيام مثل اليوم ستساعده، ولكن ما يزال هنالك سباقين إضافيين".

واختتم: "سيرجيو يقوم بأفضل عمل ممكن من أجل ضمان أن يبقى ضمن اعتبارات الفريق، واليوم كان الحظ من نصيب أليكس مع منصّة التتويج تلك".

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

المقال السابق

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

المقال التالي

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره

الفورمولا واحد تدافع عن التغطية التلفزيونية لحادثة غروجان بعد انتقادات ريكاردو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تدافع عن التغطية التلفزيونية لحادثة غروجان بعد انتقادات ريكاردو

أحدث الأخبار

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

21دقيقة
2
فورمولا 1

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

3
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

17س
4
فورمولا 1

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

5
فورمولا 1

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا
فورمولا 1

كيف حاول هاميلتون عزل نفسه من فيروس كورونا

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين
فورمولا 1

لماذا بدّل بوتاس ثلاثة إطارات فقط خلال آخر وقفة صيانة في سباق البحرين

ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم
فورمولا 1

ريد بُل بصدد تأجيل قرارها بشأن مستقبل ألبون حتى بعد الموسم

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
فورمولا 1

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

أحدث ملفات الفيديو

مشاهدة حادثة غروجان المروعة من الكاميرا المثبتة على سيارته 02:09
فورمولا 1
23س

مشاهدة حادثة غروجان المروعة من الكاميرا المثبتة على سيارته

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا 04:47
فورمولا 1
27-11-2020

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1
27-11-2020

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1
27-11-2020

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1
27-11-2020

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.