ريد بُل بحاجة لنقل زخمها الحالي إلى الفترة الشتويّة

حقّقت الحظيرة النمساويّة تقدّمًا جيّدًا هذا الموسم، وهو الأوّل لها بوحدات طاقة هوندا، وتمكّن ماكس فيرشتابن من تحقيق انتصارين.

لكن في ظلّ تكافؤ أدائها الآن مع مرسيدس وفيراري، أوضح هورنر أنّ على فريقه مواصلة هذا المستوى وعدم التراجع إلى الخلف في الفترة الشتويّة أثناء تطويرها لسيارة 2020.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما كان هذا الموسم ليكون موسمًا انتقاليًا مع شريك محرّكاتنا الجديد. عليّ القول بأنّ كلّ الإشادة تُوجّه إلى هوندا لكلّ التقدّم الذي حقّقته هذا العام على صعيد الأداء".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا حقّقنا تقدّمًا جيّدًا مع تقدّم العام، حقّقنا انتصارَين، وحقّقنا قطب الانطلاق الأوّل مرّتين، بالرغم من أنّنا انطلقنا منه مرّة واحدة، وكنّا منافسين على الفوز في بضعة سباقات هذا العام".

وأكمل: "كنّا جدّ تنافسيين في موناكو، وكذلك في المجر، كنّا في موقعٍ يسمح لنا بإمكانيّة الفوز بذلك السباق، ومجدّدًا كنّا تنافسيين هنا".

ثمّ تابع: "لذا كنّا على المنحى المناسب. من المهمّ أن ننقل ذلك الزخم إلى الفترة الشتويّة ومن ثمّ إلى بداية العام المقبل".

وبالرغم من أنّ استقرار القوانين لموسم 2020 سيعني عدم وجود دافعٍ لتوقّع عدم تقديم مرسيدس لأداء قوي في العام المقبل، يرى هورنر علامات على تقارب الأداء في المقدّمة، وهو ما قد يُلمح إلى معركة حامية مثيرة على اللقب.

وقال البريطاني: "امتلكت مرسيدس فترة سيطرة طويلة، وتهاني للويس هاميلتون على هذا الإنجاز المدهش بتحقيقه للقبه السادس".

وأضاف: "هم المعيار الآن ويبدو أنّ الأداء يتقارب قليلًا. عادة ما يُؤدّي تغيير القوانين إلى مباعدة الفرق. قد يكون من المثير للسخرية أن يكون موسم 2020 الأكثر تقاربًا من خلال معركة ثلاثيّة، قبل أن يتغيّر كلّ شيء لموسم 2021".