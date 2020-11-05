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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

ريد بُل بحاجة للعمل مع ألبون "على رفع ثقته" استعداداً لجولة تركيا

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ريد بُل بحاجة للعمل مع ألبون "على رفع ثقته" استعداداً لجولة تركيا

قالت ريد بُل أنها بحاجة للعمل مع أليكسندر ألبون لبناء ثقته بنفسه استعداداً لجائزة تركيا الكبرى، بعد أداء مخيب آخر خلال جولة سباق إيمولا.

يسعى ألبون إلى إثبات استحقاقه لمقعده مع فريق ريد بُل للفورمولا واحد العام المقبل، حيث تقيّم العلامة النمساوية إمكانية جلب سائق آخر من خارج أسوارها كبديل عنه، مثل نيكو هلكنبرغ أو سيرجيو بيريز.

لكن آمال ألبون بتعزيز موقعه ذهبت أدراج الرياح في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، بعد أن علق في القسم الخلفي للترتيب خلال السباق، ومن ثم انزلقت سيارته خلال فترة سيارة الأمان التي دخلت بعد انفجار إطار سيارة ماكس فيرشتابن.

ومع بقاء أربعة سباقات فقط حتى نهاية الموسم، وحاجة ريد بُل لاتخاذ قرارها سريعاً حيال ألبون، فإن الضغوط باتت تتراكم على كاهله لرفع سوية مستواه.

وتعقيباً على أداء ألبون في إيمولا، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي اف1": "كان سباقاً صعباً على أليكس، لأنه كان ضمن منافسة في مواجهة شارل (لوكلير) ودانيال (ريكاردو)".

وأكمل: "من ثم إعادة الانطلاقة، المعركة مع بيريز الذي كان على إطارات جديدة، ومن ثم خسارة السيطرة على سيارته. لذا كان سباقاً محبطاً جداً بالنسبة له ليخرج من دون تسجيل أية نقطة، وكان محبطاً للفريق أيضاً".

وأردف: "سنحاول بالطبع العمل معه حتى جولة تركيا، لبناء ثقته مجدداً والاتجاه إلى هناك بزخم جديد".

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وكان هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات قد ألمح أن الفريق قادر على الانتظار حتى ما بعد السباق الختامي للموسم في أبوظبي، لاتخاذ قرار حاسم حيال تشكيلة السائقين للموسم المقبل.

وكشف ألبون أن خطأه الأكبر خلال سباق إيمولا كان عدم استعمال الإطارات اللينة "سوفت"، ما تركه عرضة لهجمات سائقين على متن سيارات تستعمل إطارات أسرع منه.

حيث قال: "إنه أحد تلك السباقات التي تمضي فيها أغلب الوقت خلف غيرك من المنافسين. ولم يكن بوسعه القيام بالكثير".

وتابع: "ربما كان يجب علينا إدخاله إلى المنصة في المراحل الختامية، بالطبع كنا نستعمل الإطارات القاسية الباردة، ومن الصعب التمسك بالمركز مع هذه الإطارات".

ولم يكن أسبوع ألبون كارثياً بمجمله، إذ تأهل خلف زميله ماكس فيرشتابن بـ 0.396 ثانية، وكان بوسعه تسجيل النقاط لولا كيفية سير السباق واستراتيجية فريقه.

وحين سُئِل إن كان قد تلقى بعض الضغط من قبل فريقه، أجاب ألبون: "أنا جاهز لكل شيء بصراحة. ليس الأمر وكأنني لست مستعداً بالفعل، لكن بالطبع أنا أحاول الصمود وأقوم بكل ما بوسعي".

واختتم: "لو نظرنا إلى كل شيء، لوجدنا أن الأسبوع لم يكن سيئاً بمجمله، لكن تركيزنا الآن منصبّ على جولة تركيا".

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