ريد بُل: النسخ لوحده ليس كافياً لمساعدة المنافسين على اللحاق بنا

على ضوء هيمنة ريد بُل المطلقة في موسم 2023 المنصرم، فإن التوقعات تزداد حيال إمكانية تقارب المستويات خاصة وأن الفرق قد تحاول نسخ تصاميم سيارة العلامة النمساوية المتفوقة.

وذلك قد يعني نظرياً منافسات أكثر حدة في الموسم الجديد.

لكن بيير واش المدير التقني لدى ريد بُل، يرى بأن الفرق الأخرى بحاجة لأكثر من مجرد النسخ. مشيراً إلى أن الأمر الأهم هو فهم سبب وكيفية عمل السيارات في حقبة القوانين الحالية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن النسخ خيار ممكن، لكن وكما هو الحال في كل شيء، حين تكون المنافسة تقنية فإن ’الكيفية’ هي مجرد ’ناحية واحدة’ للمسألة ككل. الأمر الأهم هو ’لماذا’".

وأكمل: "إن لم تكن تدرك ’لماذا’ حينها يمكنك أن تنسخ قدر ما تشاء لكن من الأفضل أن تفهم".

بالمقابل، يرى واش كذلك أن نسخ الفرق لأفكار بعضها من الأمور المعتادة في الفورمولا واحد، لكن وبينما قد يفتح ذلك الباب لمزيد من التحسينات، لكن لا ضمانة أن النسخ سيفيد دائماً.

فقال: "نحن كذلك ننسخ بعض الأمور. قد ننسخ أموراً خاطئة، لكن ربما نستوحي منها ومن الآخرين".

وأكمل: "لكن عليك فهم كامل النواحي. إن كنت تنسخ فقط بغرض النسخ، فلن تنجح".

وأردف: "عليك امتلاك المعرفة وكذلك تحديد هدفك. إن لم تحدد بالضبط الخصائص التي تريدها، فلن تفلح".