اشترك
السابق / هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا" التالي / فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"
فورمولا 1 أخبار

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية تستمتع بنجاحاتها الحالية في الفورمولا واحد بشكل كبير، لأنها عانت لسنوات طويلة تحت هيمنة مرسيدس.

لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

أحرزت ريد بُل أربعة ألقاب في حقبة المحركات ذات الثماني أسطوانات خلال الفترة ما بين 2010 - 2013، لكنها خسرت لصالح مرسيدس في حقبة المحركات الهجينة التي بدأت في 2014.

لكن الفريق نجح أخيراً بتحقيق أول لقب له بعد انقطاع طويل، على يد ماكس فيرستابن في 2021، قبل إضافة لقب آخر - ولقب بطولة مصنّعين - العام الماضي.

وتهيمن ريد بُل بشكل مطلق على مجريات موسم 2023 الجاري، بينما اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس في إسبانيا أن الأفضلية التي يمتلكها فيرستابن مع العلامة النمساوية، تثير غضبه.

وشدد هورنر على أن ريد بُل لم تحقق نجاحاتها الحالية بالحظ.

فقال: "لقد أمضينا سبع سنوات نحاول العودة إلى سكة الانتصارات، كانت الخسارة مؤلمة. أعتقد أننا عملنا بشكل كبير للغاية كي نصل إلى موقعنا الحالي".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق بأكمله، وليس ماكس فقط، بل الفريق بأكمله يعمل ضمن مستوى مرتفع جداً، ولدينا سيارة مذهلة كذلك".

وأضاف: "لدينا سائقان رائعان وماكس يواصل التطور كسائق. إنه يشحذ مهاراته طوال الوقت، كما أن قدراته خلف المقود مثيرة حقاً للإعجاب".

وحين سُئِل حيال تعليقات وولف السابقة، ردّ هورنر: "بصراحة، لا أهتم كثيراً لها. أعتقد أن الأمر المهم هو مجموع النقاط في نهاية المطاف، ومجموعنا يبدو جيداً جداً".

وتكلم هورنر كذلك عما تعنيه سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق.

فقال: "نحن فخورون للغاية بهذا. ذلك يعني لنا أكثر بكثير - لأننا كنا في هذا الموقع سابقاً، ومن ثم تراجعنا، ومن ثم قاتلنا للعودة إلى هذا الموقع مجدداً".

وأكمل: "لقد لعب كل فرد ضمن الفريق دوراً حاسماً في هذا الأداء، والفورمولا واحد إحدى أكثر الرياضات تنافسية في العالم، وكي تبقى ضمن هذا المستوى، لهو أمر يستحق الاحتفال".

ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل

ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، قلل هورنر من التكهنات بأن ريد بُل قد فازت بالفعل بلقب الموسم الحالي.

فقال: "ستكون هناك دائماً أقاويل كهذه. كل شيء ممكن الحدوث. أعتقد أن موقعنا ضمن كلتا البطولتين يبدو قوياً في الوقت الراهن، تركيزنا ينصبّ على جولة مونتريـال حيث سنحاول تحقيق فوزنا رقم 100".

واختتم: "بعد ذلك سننتقل إلى حلبة الموطن في النمسا، وبعدها إلى حلبة موطن أخرى في سيلفرستون. الجولات متتالية ونحن ننتقل من جولة لأخرى دون أن نسمح لأنفسنا بالتفكير كثيراً بنهاية الموسم".

المشاركات
التعليقات

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"
مرسيدس More from
مرسيدس
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ريد بُل استلهمت من ويليامز أحدث تعديلات تصميم سيارتها 

ريد بُل استلهمت من ويليامز أحدث تعديلات تصميم سيارتها 

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل استلهمت من ويليامز أحدث تعديلات تصميم سيارتها  ريد بُل استلهمت من ويليامز أحدث تعديلات تصميم سيارتها 

فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"

فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة" فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

F1 فورمولا 1

ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا" هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك