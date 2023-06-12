ريد بُل: النجاح ألذّ طعماً الآن بعد سنواتٍ من الألم خلف مرسيدس
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية تستمتع بنجاحاتها الحالية في الفورمولا واحد بشكل كبير، لأنها عانت لسنوات طويلة تحت هيمنة مرسيدس.
أحرزت ريد بُل أربعة ألقاب في حقبة المحركات ذات الثماني أسطوانات خلال الفترة ما بين 2010 - 2013، لكنها خسرت لصالح مرسيدس في حقبة المحركات الهجينة التي بدأت في 2014.
لكن الفريق نجح أخيراً بتحقيق أول لقب له بعد انقطاع طويل، على يد ماكس فيرستابن في 2021، قبل إضافة لقب آخر - ولقب بطولة مصنّعين - العام الماضي.
وتهيمن ريد بُل بشكل مطلق على مجريات موسم 2023 الجاري، بينما اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس في إسبانيا أن الأفضلية التي يمتلكها فيرستابن مع العلامة النمساوية، تثير غضبه.
وشدد هورنر على أن ريد بُل لم تحقق نجاحاتها الحالية بالحظ.
فقال: "لقد أمضينا سبع سنوات نحاول العودة إلى سكة الانتصارات، كانت الخسارة مؤلمة. أعتقد أننا عملنا بشكل كبير للغاية كي نصل إلى موقعنا الحالي".
وأكمل: "أعتقد أن الفريق بأكمله، وليس ماكس فقط، بل الفريق بأكمله يعمل ضمن مستوى مرتفع جداً، ولدينا سيارة مذهلة كذلك".
وأضاف: "لدينا سائقان رائعان وماكس يواصل التطور كسائق. إنه يشحذ مهاراته طوال الوقت، كما أن قدراته خلف المقود مثيرة حقاً للإعجاب".
وحين سُئِل حيال تعليقات وولف السابقة، ردّ هورنر: "بصراحة، لا أهتم كثيراً لها. أعتقد أن الأمر المهم هو مجموع النقاط في نهاية المطاف، ومجموعنا يبدو جيداً جداً".
وتكلم هورنر كذلك عما تعنيه سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق.
فقال: "نحن فخورون للغاية بهذا. ذلك يعني لنا أكثر بكثير - لأننا كنا في هذا الموقع سابقاً، ومن ثم تراجعنا، ومن ثم قاتلنا للعودة إلى هذا الموقع مجدداً".
وأكمل: "لقد لعب كل فرد ضمن الفريق دوراً حاسماً في هذا الأداء، والفورمولا واحد إحدى أكثر الرياضات تنافسية في العالم، وكي تبقى ضمن هذا المستوى، لهو أمر يستحق الاحتفال".
ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، قلل هورنر من التكهنات بأن ريد بُل قد فازت بالفعل بلقب الموسم الحالي.
فقال: "ستكون هناك دائماً أقاويل كهذه. كل شيء ممكن الحدوث. أعتقد أن موقعنا ضمن كلتا البطولتين يبدو قوياً في الوقت الراهن، تركيزنا ينصبّ على جولة مونتريـال حيث سنحاول تحقيق فوزنا رقم 100".
واختتم: "بعد ذلك سننتقل إلى حلبة الموطن في النمسا، وبعدها إلى حلبة موطن أخرى في سيلفرستون. الجولات متتالية ونحن ننتقل من جولة لأخرى دون أن نسمح لأنفسنا بالتفكير كثيراً بنهاية الموسم".
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