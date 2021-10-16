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ريد بُل: الكسوة البيضاء تكشف تفاصيل مخفيّة على سيارة "آر.بي16بي"

سمحت الكسوة الاحتفاليّة لسيارة ريد بُل للإشادة بهوندا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بتحديد بعض تفاصيل سيارة "آر.بي16بي" التي كانت مخفيّة عادة بالألوان القاتمة.

ريد بُل: الكسوة البيضاء تكشف تفاصيل مخفيّة على سيارة "آر.بي16بي"

اعتمدت ريد بُل الكسوة البيضاء على سيارته كعربون امتنان لهوندا التي ستُغادر البطولة كمزوّد رسمي بالمحرّكات مع نهاية الموسم الجاري. لكنّها كشفت في المقابل بعض التفاصيل المبتكرة للمصمّم أدريان نيوي والتي لم تكن واضحة للغاية في السابق.

وسمحت صور خبيرنا التقنيّ جورجيو بيولا باستكشاف بعض التفاصيل بوضوح كامل: إذ نُلاحظ فتحة الهواء بنمط "ناكا" والتي تُغذّي قناة "اس" بالهواء.

ولا تكون تلك الفتحة واضحة للغاية عادة، لكنّ الصور من جولة إسطنبول تُسهّل إدراك كيفيّة انتقال الهواء من تصميم الستار صعودًا إلى الأعلى.

الألواح الجانبية لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

الألواح الجانبية لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

تصوير: جورجيو بيولا

ويستحقّ الجناح الأوسط بعض التركيز هو الآخر، والذي يُعدّ مجرّد تمديد لقمع منع الاختراق العلويّ.

وفي حين أنّ هذه الصور لا تُظهر ابتكارات معيّنة على وجه الخصوص، إلّا أنّها تسمح لنا بملاحظة أنّ الحافة الأماميّة من ذلك الجنيّح تتضمّن ستّة شروخ تُعدّ بمثابة تمديد للفتحات المتواجدة على الأرضيّة. كما أنّ القطع المكرّرة في الأعلى لم تعد تتّصل بمحرّف الهواء الجانبي الذي أصبح منفصلًا الآن.

ويُعدّ السبب وراء ذلك بسيطًا: تنصّ قوانين الفورمولا واحد على أنّه بالنظر إلى السيارة من الأسفل فإنّ بوسعك رؤية السماء أينما كان هناك قطعٌ في الأسفل. وتُعدّ تلك عقبة قانونيّة يُؤمل أن لا تتواجد في قوانين سيارات 2022.

كما يُمكننا تقدير مدى تعقيد وتطوّر الأعمال الانسيابيّة التي أجراها فريق ريد بُل على صعيد الجنيّح العلويّ ومكوّناته، إلى جانب شكل الحواجز التي تشكّل التجميع الجانبي بأكمله.

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