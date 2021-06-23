ريد بُل: الفوز في فرنسا يفنّد "الاتهامات" حيال ضغط الإطارات والجناح المرن

وسّع فيرشتابن صدارته ضمن الترتيب العام بعد فوزه في سباق فرنسا، متجاوزاً سائقي مرسيدس، فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون تباعاً، ليقفز إلى الصدارة في اللفة ما قبل الأخيرة.

علاوة على ذلك، حقق سيرجيو بيريز زميل الهولنديّ منصة تتويج كذلك باحتلاله المركز الثالث حيث تجاوز بوتاس أيضاً قبل نهاية السباق. وهذا بدوره ما عزّز من مركز ريد بُل في صدارة ترتيب بطولة المصنّعين بفارق 37 نقطة قبل جائزة ستيريا الكبرى.

وجاءت هذه النتيجة بعد فترة صعبة واجهتها ريد بُل بسبب مسألة جناحها المرن (القابل للانثناء)، وكذلك بسبب ادعاءات بالتلاعب في ضغط الإطارات ما تسبب بانفجار إطار فيرشتابن في باكو.

لكن التوجيهات التقنية الجديدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكلتا المسألتين بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، لم تؤثر على أداء ريد بُل، التي نجحت بإحراز قطب الانطلاق الأول، إضافة إلى الفوز بالسباق وتسجيل أسرع لفة فيه.

وحين سُئِل عن مدى ارتياحه لتحقيق الفوز بالرغم من التوجيهات التقنية الجديدة من "فيا"، أشار هورنر إلى أن هذا إثبات وتفنيدٌ لخطأ المشككين.

فقال: "كان هناك الكثير من التعليقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكمل: "لقد تلقينا الكثير من الاتهامات. لكننا كنا نلتزم بالقوانين، والطريقة التي تفاعلنا بها أعتقد أنها تُظهر القوة والعُمق في عملنا، وتثبت أن أداءنا ليس متعلقاً بمدى انثناء الجانح الخلفي".

وتابع: "كنا على الدوام نتبع توصيات بيريللي، ومن الواضح أن زيادة مستويات ضغط الإطارات كانت تحدياً لجميع الفرق".

وأردف: "لكن مرة أخرى، قام فريقنا الهندسي بعمل رائع لتجهيز السيارة".

وكان هورنر قد صرّح قبيل سباق فرنسا أنّه في حال تفوقت ريد بُل على مرسيدس هناك، فإنها قادرة على هزيمتها في أي مكان آخر، نظراً لأن بول ريكار لطالما مسرحاً لعرض قوة السهام الفضية طوال المواسم السابقة.

ويرى هورنر أنّ تفوق ريد بُل على مرسيدس لهو إثباتٌ على كمية العمل الشاق الذي قام به الفريق طوال الـ 12 شهراً الماضية.

حيث قال: "علينا ألا ننسى أن ما يقارب 60 بالمئة من السيارة انتقل من العام الماضي".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق قام بعمل رائع. علينا الحفاظ على الزخم لأن مرسيدس فريق قوي".

واختتم: "إنها مسألة وقت قبل أن يعودوا بقوة، لكن علينا مواصلة ما نقوم به".