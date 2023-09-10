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ريد بُل: الفوز بجميع سباقات موسم 2023 بات "بالطبع هدفنا"

اعترف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الفوز بجميع سباقات موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد بات "بالطبع هدفاً" للعلامة النمساوية.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز ريد بُل

حقق ماكس فيرستابن فوزه العاشر على التوالي من بوابة مونزا، بينما بات ذلك الفوز رقم 15 على التوالي لفريقه ريد بُل.

ومع التوقعات بإمكانية الفوز بجميع سباقات الموسم البالغ عددها 22 سباقاً، فإن مثل هذا الإنجاز سيكون رقماً قياسياً يدخل كتب التاريخ.

وحتى مونزا، كان الفريق يرفض علناً سعيه لتسجيل هذا الرقم القياسي، لكن ومع تناقص عدد السباقات المتبقية، اعترفت ريد بُل بأن هذا بات هدفاً واضحاً أمامها.

حيث قال ماركو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قبل كل شيء، هدفنا هو حسم لقبَي البطولة".

وأكمل: "لكن، لنقل أنه وإن حال فزنا في سنغافورة، حينها سنمتلك فرصة إكمال الفوز بجميع سباقات الموسم. بالطبع، بات ذلك هدفنا الآن".

وأردف: "في بداية الموسم، لم يكن ذلك هدفاً منطقياً لأنه إنجاز لم يحصل من قبل".

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وكانت التوقعات تشير إلى أن حلبة مونزا قد تشكل عقبة أمام فريق ريد بُل، لكن فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، حققا الثنائية على الحلبة الإيطالية. 

ورغم المنافسة من قبل سائقَي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير، واللذين قدما أقصى ما يمكن لتحقيق نتيجة قوية أمام التيفوزي، لكن القلعة الحمراء اكتفت بالمركز الثالث مع ساينز الذي حقق قطب الانطلاق الأول يوم السبت.

وتعتقد ريد بُل أن حلبة سنغافورة قد تكون أكبر عائق أمام تحقيق الفوز الكامل بكل شيء هذا الموسم لأن خصائصها قد لا تتناسب مع السيارة، لكن ماركو يتوقع أن فريقه سيكون المرشّح الأوفر حظاً رغم ذلك.

فقال: "مثل كل سباق، لدينا سيارة تنافسية على جميع الحلبات. إذاً ما المانع من تكرار الفوز في سنغافورة؟".

وأكمل: "لكن لا بدّ من القول أن فيراري وبالأخص لوكلير، مختصّون هنا. إن كانوا أسرع في التصفيات، حينها ستكون تلك مشكلة لنا لأن التجاوزات في سنغافورة صعبة جداً".

واختتم: "لكنني ما زلت متفائلاً من أن سيارتنا جيدة بما يكفي لتحقيق الفوز".

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