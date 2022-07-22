ريد بُل: الضغط لتغيير قوانين الأرضيّات لموسم 2023 يتمحور حول مساعدة "فريق معيّن"

أعلنت "فيا" الأسبوع الماضي عن عزمها اعتماد مجموعة من الإجراءات للعام المقبل بهدف القضاء على مشاكل الارتدادات التي عانت منها بعض الفرق.

وشملت تلك الإجراءات رفع حواف الأرضيّة وحنجرة الناشر – وهو ما سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على تصاميم السيارات.

لكنّ تحرّكاتها تلك لم تحظَ بترحاب كبير في البادوك، حيث يُتفهّم بأنّ خمسة فرقٍ على الأقل ليست سعيدة بما تمّ اقتراحه.

وتضغط بعض الفرق الآن على "فيا" من أجل تخفيف المقترحات الأوليّة والتوصّل إلى حلٍ وسطٍ لا يتطلّب مراجعة جذريّة للأرضيّة.

وفي حين أنّ "فيا" تُصرّ على أنّ تحرّكاتها ضروريّة بناءً على أسس السلامة، يتشبه هورنر في أنّ الزخم وراء هذه التغييرات تدفعه مرسيدس، والتي عانت من الارتدادات في أغلب فترات هذا الموسم حتّى الآن.

وبحديثه لقناة "سكاي"، قال هورنر أنّ التغييرات المزمع اعتمادها بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى، والتي تشمل المزيد من القيود على الأرضيّات المرنة، ليست مصدر قلقٍ بالنسبة لفريقهز

لكنّه أصرّ على أنّه من الخطأ أن تمضي "فيا" قدمًا في تغييرات الأرضيّة الأشمل المقترحة لموسم 2023.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ المشكلة في ما ينظرون إليه على أنّه حلٌ للعام المقبل".

وأضاف: "بالنسبة للتوجيه المعتمد في سبا، فلا يعنينا. أعتقد بأنّ الأمر يعود إلى الكثير من الضغط لتغيير القوانين بشكلٍ كبيرٍ للعام المقبل، كي يكون بوسع فريقٍ مُعيّن تشغيل سيارته بارتفاعٍ أقلّ والاستفادة من ذلك التصميم".

وأردف: "إنّها مرحلة متأخّرة جدًا من هذا العام للقيام بهذا. أعتقد بأنّ الرئيس يقوم بالأمر الصواب، يقوم بجمع كلّ المعلومات وآمل أن يتمّ التوصّل إلى حلٍ معقول. لأنّ هذه مرحلة متأخّرةٌ جدًا لإجراء تغييرات جوهريّة في القوانين".

ويعتقد هورنر بأنّ تدخّل "فيا" مفرطٌ لأنّ بوسع مرسيدس الحدّ من الارتدادات المفرطة عبر رفع سيارتها ببساطة.

وقال حيال ذلك: "شغّلوا سيارتكم بارتفاعٍ أعلى، الأمر بتلك البساطة. لم نواجه أيّ مشكلة طوال العام. هناك فريقٌ واحد واجه مشكلة كبيرة".

وأردف: "لدينا بعض أكثر المهندسين الموهوبين في العالم في هذه الرياضة، ويُمكنني أن أضمن لكم أنّنا لو عدنا العام المقبل فلن تكون هناك أيّ سيارة بهذه المشكلة".

وأكمل: "بدا الوضع جيّدًا في السباقات القليلة الماضي. ويبدو كذلك هنا أيضًا. أعتقد بأنّنا لا نريد الحصول على ردود فعلٍ متسرّعة ومفرطة قد يكون لها وقعٌ كبيرٌ على سيارات العام المقبل".