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ريد بُل: مكاسب هوندا في 2020 لن تترك للفريق "المزيد من الأعذار"

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ريد بُل: مكاسب هوندا في 2020 لن تترك للفريق "المزيد من الأعذار"
22-01-2020

قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنّ "زيادة جيّدة" في قدر الطاقة من محرّك هوندا تعني ازدياد الضغط على كاهل الفريق لتقديم هيكلٍ قويّ منذ بداية موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد في حال أراد المنافسة على لقب البطولة.

في ظلّ تمتّع الحظيرة النمساويّة بعامٍ أوّل مشجّع ضمن شراكتها مع هوندا في 2019، تضخّمت الطموحات بالتوجّه إلى الموسم الجديد واستهداف المنافسة على البطولة.

وقال ماركو أنّه بتواصل فرض مرسيدس نفسها كقوّة كبيرة في الفورمولا واحد، لا يُمكن لريد بُل المجازفة ببدء موسم 2020 في وضع ملاحقة على صعيد الأداء أو النقاط، وعليها تقديم أداء قويٍ منذ السباق الأوّل.

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وقال النمساوي ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "نريد المنافسة على البطولة وللقيام بذلك فإنّنا نعلم أنّ علينا أن نكون تنافسيين من ناحية الهيكل منذ البداية، وذلك يعني منذ السباق الأوّل".

وكان موسم ريد بُل العام الماضي قد بدأ على نحوٍ بطيء بعد أن تطلّب منها الأمر عدّة سباقات للتوصّل إلى أفضل حلٍ لتغييرات الجناح الأمامي التي فُرضت في 2019.

وسمح تحديثٌ في جائزة النمسا الكبرى باستخراج القدرات الكاملة للسيارة، حيث نجح ماكس فيرشتابن في تحقيق ثلاثة انتصارات في ما تبقّى من الموسم.

وكان ماركو قد وضع هدفًا مبكّرًا يتمثّل في تحقيق خمسة انتصارات في العام الماضي، لكنّه يتطلّع إلى تحقيق أكثر من ذلك في 2020.

وقال حيال ذلك: "حقّقت هوندا مكاسب جيّدة للعام المقبل. وبالنظر إلى الإيفاء بكلّ شيء حتّى الآن، فإنّنا نفترض بأنّ ذلك سيحدث (المكاسب). ذلك يعني عدم امتلاكنا لأيّة أعذار بكلّ بساطة".

وعندما سُئل تحديدًا عن عدد السباقات التي يعتقد بأنّ فريقه قادرٌ على الفوز بها، أجاب: "أعتقد بأنّ علينا الفوز بأكثر من خمسة".

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