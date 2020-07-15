ريد بُل: "الجهود الجبارة" آتت أكلها على صعيد الموثوقيّة

انسحبت سيارتا الفريق من الجولة الافتتاحيّة بسبب مشاكل كهربائيّة، حيث جاء عطل ماكس فيرشتابن نتيجة مشكلة كهربائيّة تفاقمت سريعًا ويُعتقد بأنّها كانت ناجمة عن الحفف الجانبيّة على حلبة ريد بُل رينغ.

نتيجة لذلك أقدمت هوندا على إجراء بعض "التدابير المضادة"، وسارت سيارتا الفريق من دون مشاكل خلال جائزة ستيريا الكبرى، وحلّ فيرشتابن ثالثًا أمام زميله أليكسندر ألبون الرابع.

وقال موناغان حيال ذلك: "من الرائع رؤية الجهود الجبّارة التي بُذلت في مراجعة السيارتين على صعيد الخصائص، والتعامل مع مشاكل الأسبوع الماضي".

وأضاف "قامت هوندا بعملٍ مدهش، وكذلك الحال بالنسبة للجميع في ريد بُل ريسينغ. ذلك تظافرٌ رائعٌ للجهود. من الرائع التواجد على منصّة التتويج وتلك جائزة رائعة لماكس الذي قدّم سباقًا رائعًا".

وأكمل: "كما أنّها نتيجة رائعة لأليكسندر الذي حلّ خلفه. دافع ببراعة أمام أولئك الذين اختاروا مواجهته. لكنّ مصدر الإحباط يأتي بالنظر إلى مرسيدس التي تتواجد أمامنا مجدّدًا. ذلك قدرٌ متفهّمٌ من السعادة والإحباط".

وبالتوسّع أكثر في ما يتعلّق بمرسيدس، قال موناغان: "مثلما تُلاحظون فإنّنا أبطأ من مرسيدس قليلًا في كلّ الجوانب. لذا أمامنا بعض العمل للقيام به".

وأضاف: "يبدو أنّ محرّكهم قوي، ويبدو أنّ سيارتهم كذلك. سيكون اللحاق بهم تحديًا صعبًا، لكن لنرى إن كان بوسعنا فعل ذلك. ليس ذلك بالتحدّي الذي لا يُمكن التغلّب عليه، ليس بالمستحيل".

وقال موناغان أنّ الفريق حقّق خطوات على صعيد الأداء الانسيابيّ إلى جانب تعزيز الموثوقيّة حتّى خلال الأسبوع الفاصل بين أوّل سباقَين من الموسم".

وقال: "هناك الكثير من المراجعات على السيارة، ليست كلّها ظاهرة للعيان. كانت إحدى السيارتَين واقفة إلى جانب المسار بحلول اللفّة العاشرة، بينما كانت الأخرى كما لو أنّها ’تسعل’ بنهاية السباق. لكنّنا أكملنا السباق هذا الأسبوع من دون الحاجة لحماية السيارة أو التعامل مع أيّة مشاكل ضخمة".

وأردف: "ذلك مُرضٍ للغاية وتلك جائزة رائعة لكلّ من ساهم في ذلك. تحديثات الهيكل الخارجي كانت مكثّفة واختبرناها يوم الجمعة، كانت جميع المكوّنات حاضرة. كنّا قادرين على تجهيز سيارتَين وذلك يعكس الجهود الضخمة".

واختتم بالقول: "تلك جائزة رائعة لهوندا كذلك. عملت بجهد بعد نهاية الأسبوع الماضي، وسنتطلّع قدمًا الآن إلى المستقبل".