ريد بُل: التوجيهات التقنية الموسم المنصرم "دفعة هائلة" للعدل بين الفرق في 2020

بعد عدة طلبات من الفرق حيال توضيحات للقوانين، أصدرت الهيئة الحاكمة للبطولة عدة توجيهات تقنية خلال القسم الأخير للموسم المنصرم، تشرح فيها ما هو مسموح فيما يتعلق بالمحركات.

ووسط موجة الانتقادات والمراقبة الوثيقة لصعود أداء محرك فيراري المذهل خلال النصف الثاني للموسم، بدأ المنافسون بالبحث في المناطق الرمادية للقوانين معبرين عن قلقهم من أن تتم الاستفادة منها لكسب أفضلية غير مشروعة بالكامل.

وبينما لم يتم إثبات خرق فيراري لأي قانون، وإصرارها على أن تلك التوجيهات لم تضطرها لتغيير أي شيء في وحدة طاقتها، لكنّ الفرق رحّبت بتلك التوجيهات والإيضاحات من قبل "فيا".

بالنسبة إلى ريد بُل، والتي تتزود بالمحركات من قبل هوندا وتحاول اللحاق بفرق الصدارة، فإنّ الحصول على إيضاحات كاملة يعتبر دفعة هائلة.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال وضع المحركات الحالي، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "وحدة الطاقة تعتبر قطعة في غاية التعقيد ضمن السيارة. وأعتقد أن ’فيا’ لا تمتلك نفس مستويات الخبرة التي جمعتها الفرق على مدار المواسم".

وأكمل: "أعتقد أن ما تمّ توضيحه (عبر التوجيهات التقنية) قد حسم عدة نواحٍ، الأمر الذي يركز على ما سيحصل في المستقبل أكثر مما حصل بالفعل في الماضي".

واسترسل: "بالنسبة لنا، فإن ما يعتبر دفعة هائلة هو الحصول على وضوح كامل مع توجهنا نحو موسم 2020".

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن البعض قد استفاد من المناطق الرمادية في القوانين، أجاب: "نحن ممتنون جداً لتلك التوجيهات. وهي لمصلحة الجميع".

أحد التغييرات الأساسية التي أدخلتها "فيا" كانت تتمحور حول إيضاحات حيال مواصفات وطريقة عمل مستشعر الوقود بدءاً من موسم 2020.

وجاء ذلك وسط تكهنات بأن بعض الفرق قد وجدت طريقة للالتفاف على عملية قياس مستوى الوقود مع المستشعر الوحيد السابق وذلك ما يسمح بمعدل تدفق أعلى من دون أن يتم كشفه.

وضمن معرض كلامه مع نهاية الموسم، أوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأن العلامة الإيطالية أثبتت قانونية وحدة طاقتها عبر اجتيازها لكامل الفحوص والتحريات من قبل "فيا".

فقال: "لو نظرنا إلى الموسم بأكمله، لوجدنا أننا كنا أكثر الفرق التي خضعت لفحوصات وكشوفات، قبل وبعض تلك التوجيهات التقنية".

وأكمل: "عندما تحصل على أفضلية في الأداء، بالتأكيد حصلنا عليها خلال الموسم، فإنك ستتلقى الكثير من الفحوصات".

واسترسل: "التعرض للكشوفات والفحوصات أمر طبيعي، من الجيد الخضوع للكشوف لإثبات قانونية ما لديك".

واستكمل: "بعد التوجيهات التقنية، تضاعف عدد الكشوفات والفحوصات لسيارتَينا. وتمت مناقشة تفاصيلها".

وأردف: "لذا، مهما كانت التوجيهات وقرارات ’فيا’، فنحن لم نغير على الإطلاق طريقتنا في العمل مع المحرك خلال القسم الأخير للموسم المنصرم، وذلك ما يظهر أن وحدة طاقتنا قانونية بالكامل".

واختتم: "وإلا، لما كان الحال كذلك، لو كان هناك أي خرق في القوانين، لكان قد ظهر مباشرة منذ الكشف الأول".