كان ماكس بصدد تصدّر سباق بول ريكار بعد سلسلة التوقّفات الأولى وبدأ بتشكيل فجوة أمام ملاحقه لويس هاميلتون.

لكنّ فريق ريد بُل اختار استدعاءه لنقله إلى إطارات "ميديوم" ومنح الأفضليّة في تلك المرحلة من عمر السباق إلى هاميلتون.

لكنّ فيرشتابن تمتّع بوتيرة أفضل بكثير على الإطارات الأجدد وتمكّن من الاقتراب من سائق مرسيدس وتجاوزه واستعادة الصدارة في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه بعد خسارة الحظيرة النمساويّة لجائزة إسبانيا الكبرى لقاء تكتيك مماثلٍ من قبل مرسيدس فقد كان من المناسب الفوز بهذه الطريقة.

وقال البريطاني: "كان من الرائع التقدّم على لويس ومثّل ذلك تعويضًا لخسارة برشلونة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام مع بقاء لفّة ونصف على النهاية".

وأضاف: "كان ماكس يضغط بشدّة بعد توقّفه الأوّل، ولم يكن قادرًا على إدارة إطاراته. طلبت مرسيدس من سائقَيها مواصلة الضغط علينا، وفكّرنا في أنّهم يتحضّرون للانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين".

وأكمل: "بناءً على المعلومات من السيارة فلم نتوقّع أنّ بوسعنا وصول خطّ النهاية (بتلك الإطارات). لذا قدّم لي مسؤول الاستراتيجيّة الخيارات المطروحة وأنّه ليس أمامنا شيء لخسارته. لذا أقدمنا على ذلك، وعبر نقل سيرجيو بيريز إلى الاستراتيجيّة البديلة فقد غطيّنا السيناريوهين. لم نعلم في تلك المرحلة أيّهما سينجح".

وقال هورنر أنّ قرار الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين كان شجاعًا خاصة كون الفريق كان يتصدّر السباق حينها، بينما كانت لتكون أمامه خيارات بديهيّة أخرى لو كان في المركز الثاني.

وقال حيال ذلك: "كان الوضع ليكون أسهل لو تعيّن على مرسيدس الحفاظ على أفضليّة المركز على المسار، لأنّهم كانوا ليُجازفوا في جميع الأحوال".

وأكمل: "كان ذلك ليجعل قرارنا أسهل، لكن عندما تتّخذ ذلك القرار وأنت في الصدارة وجميع الإطارات تبدو على ما يرام، فإنّ ذلك لهو قرار جريء. لكنّ تلك كانت الاستراتيجيّة الأسرع في نهاية السباق".