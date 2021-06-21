تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا التالي / تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار عاجلة

ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى

من قبل:

قال فريق ريد بُل أنّ قراره الاستراتيجيّ الجريء بالتضحية بالصدارة والانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين للفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى مثّل تعويضًا لهزيمته في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى

كان ماكس بصدد تصدّر سباق بول ريكار بعد سلسلة التوقّفات الأولى وبدأ بتشكيل فجوة أمام ملاحقه لويس هاميلتون.

لكنّ فريق ريد بُل اختار استدعاءه لنقله إلى إطارات "ميديوم" ومنح الأفضليّة في تلك المرحلة من عمر السباق إلى هاميلتون.

لكنّ فيرشتابن تمتّع بوتيرة أفضل بكثير على الإطارات الأجدد وتمكّن من الاقتراب من سائق مرسيدس وتجاوزه واستعادة الصدارة في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه بعد خسارة الحظيرة النمساويّة لجائزة إسبانيا الكبرى لقاء تكتيك مماثلٍ من قبل مرسيدس فقد كان من المناسب الفوز بهذه الطريقة.

اقرأ أيضاً:

وقال البريطاني: "كان من الرائع التقدّم على لويس ومثّل ذلك تعويضًا لخسارة برشلونة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام مع بقاء لفّة ونصف على النهاية".

وأضاف: "كان ماكس يضغط بشدّة بعد توقّفه الأوّل، ولم يكن قادرًا على إدارة إطاراته. طلبت مرسيدس من سائقَيها مواصلة الضغط علينا، وفكّرنا في أنّهم يتحضّرون للانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين".

وأكمل: "بناءً على المعلومات من السيارة فلم نتوقّع أنّ بوسعنا وصول خطّ النهاية (بتلك الإطارات). لذا قدّم لي مسؤول الاستراتيجيّة الخيارات المطروحة وأنّه ليس أمامنا شيء لخسارته. لذا أقدمنا على ذلك، وعبر نقل سيرجيو بيريز إلى الاستراتيجيّة البديلة فقد غطيّنا السيناريوهين. لم نعلم في تلك المرحلة أيّهما سينجح".

وقال هورنر أنّ قرار الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفين كان شجاعًا خاصة كون الفريق كان يتصدّر السباق حينها، بينما كانت لتكون أمامه خيارات بديهيّة أخرى لو كان في المركز الثاني.

وقال حيال ذلك: "كان الوضع ليكون أسهل لو تعيّن على مرسيدس الحفاظ على أفضليّة المركز على المسار، لأنّهم كانوا ليُجازفوا في جميع الأحوال".

وأكمل: "كان ذلك ليجعل قرارنا أسهل، لكن عندما تتّخذ ذلك القرار وأنت في الصدارة وجميع الإطارات تبدو على ما يرام، فإنّ ذلك لهو قرار جريء. لكنّ تلك كانت الاستراتيجيّة الأسرع في نهاية السباق".

المشاركات
التعليقات
وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

المقال السابق

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

المقال التالي

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

11دقيقة
2
فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

3
فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

4
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

17س
5
فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

19س
أحدث الأخبار
تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

11د
ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود
فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل
فورمولا 1

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل

أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

مروان الوافي More from
مروان الوافي
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

لوكلير: حدود مقدّمة السيارة تسبّبت في "كارثة" قبل القسم الثالث من تصفيات فرنسا جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: حدود مقدّمة السيارة تسبّبت في "كارثة" قبل القسم الثالث من تصفيات فرنسا

فيرشتابن: ريد بُل لم تتوقّع التحلّي بهذا الأداء الجيّد في بول ريكار جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل لم تتوقّع التحلّي بهذا الأداء الجيّد في بول ريكار

الأكثر شعبية اليوم

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

موتو جي بي: ماركيز يُحقّق فوزًا خرافيًا بعد 591 يومًا من الجفاف في سباق ألمانيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يُحقّق فوزًا خرافيًا بعد 591 يومًا من الجفاف في سباق ألمانيا

فينياليس: تعاطي ياماها مع مشاكلي في "الموتو جي بي" بدأ يعطي انطباعًا "بعدم الاحترام"
موتو جي بي موتو جي بي

فينياليس: تعاطي ياماها مع مشاكلي في "الموتو جي بي" بدأ يعطي انطباعًا "بعدم الاحترام"

أحدث الأخبار

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: الاستراتيجيّة "الجريئة" مثّلت تعويضًا لهزيمة جائزة إسبانيا الكبرى

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: رسالتي الغاضبة عبر اللاسلكي في فرنسا لم تتجاوز الحدود

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.