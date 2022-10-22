ريد بُل: الإنفاق الإضافي المزعوم كان "عديم الفائدة" ونشعر "بالصدمة" من الاتهامات

تخوض ريد بُل محادثات حاليًا مع فيا حيال اتفاق خرق مقبول، وذلك بعدما كشف الكيان الحاكم الأسبوع الماضي أن الفريق قد تجاوز سقف النفقات المحدود بـ 145 مليون دولار العام الماضي.

ونفى الفريق بشراسة تجاوزه لسقف النفقات، لكن منافسيه كانوا واضحين في مطالباتهم بتصرف حازم تجاه ذلك بالنظر إلى التأثير المحتمل للإنفاق الإضافي على النتائج على المسار.

وعاد هورنر اليوم في أوستن للرد على مزاعم تجاوز فريقه لسقف النفقات وأن ذلك قد ساهم في نجاحه في 2021 وهذا العام، موضحًا بأن ما حدث يعود إلى طريقة تأويل بعد التكاليف.

فقال: "نخوض نقاشات مع فيا حيال طبيعة تلك النفقات وطريقة تأويلها".

وأضاف: "حصلنا على صفر فائدة لناحية التطوير أو التشغيل سواء في 2021 أو 2022 من الطريقة التي عملنا بها تحت سقف النفقات. التقرير الذي تقدمنا به كان تحت سقف النفقات بشكل كبير".

وتابع: "توقعنا أن يتم التدقيق أو انتقاد أمور محددة، حيث أن تلك مجموعة قوانين جديدة. لكن بناء على أطراف ثالثة محاسبية احترافية، فأن الأمور كانت واضحة جدًا من جانبنا من حيث تأويل القوانين".

وبالحديث عن اتهامات مكلارين لفريقه بالغش في خطاب زاك براون إلى فيا، قال هورنر: "نُحاكم بسبب الاتهامات العلنية منذ جائزة سنغافورة. الأرقام في الإعلام بعيدة تمامًا عن الواقع".

وأردف: "نشعر بالصدمة من بعض منافسينا، وضرر تلك الاتهامات أثّر على العلامة، شركائنا، سائقينا والعاملين لدينا. هنالك بعض أطفال العاملين يتعرضون للتنمّر بسبب تلك الاتهامات الخيالية من الفرق الأخرى".