ريد بُل: الأفضلية الحالية "ستتلاشى" مع بدء تأثيرات عقوبة نفق الهواء

تلقت العلامة النمساوية عقوبة خفض وقت التطوير ضمن نفق الهواء بنسبة 10 بالمئة لهذا الموسم، وغرامة 7 ملايين دولار أمريكي، وذلك بعد خرق سقف النفقات لموسم 2021.

وبينما لا يبدو أن الفريق تأثر بشكل واضح، لكنهم يدركون أن الوضع سيزداد صعوبة مع مرور الموسم.

وضمن مقابلة في قناة الموقع الشقيق "فورمول1" الهولندي على منصة يوتيوب، أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل أن الفريق يدرك تماماً التحديات أمامه.

فقال: "لقد جهزنا أنفسنا بالشكل الأفضل للموسم، حالما علمنا بالعقوبة، وكان من الواضح أننا بحاجة للتحلي بالكفاءة مع خطة واضحة".

وأكمل: "حالياً نحن متأقلمون ذلك. لكن بالطبع، مع مرور الموسم وانتهاء وقت التطوير ضمن نفق الهواء مقارنة بالآخرين، فإن الأفضلية ستتلاشى".

وأردف: "هذا ما كان أمراً هاماً للغاية بالنسبة لنا".

هيلموت ماركو، كريستيان هورنر، بيرني إكليستون تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من هيمنة ريد بُل في البحرين، لا يرى ماركو أن ذلك المستوى سيبقى على حاله في جميع الحلبات.

وحين سُئِل حيال تعليقات جورج راسل سائق مرسيدس بأن ريد بُل ستفوز بجميع الحلبات، ردّ ماركو: "تعليقات راسل هذه مردها الإحباط حيال سباق البحرين".

وأكمل: "كان سباقاً على حلبة معينة صعبة، حيث لعبت الإطارات دوراً كبيراً".

واختتم: "قدمنا أداء جيداً، لكن الطريق طويل أمام الفوز بكل شيء وحسم اللقب. إن كانت مهمة سهلة فسيكون ذلك جيداً!".