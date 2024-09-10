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ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم

يرى هورنر أن الأسابيع المقبلة ستكون "محورية" لموسم ريد بُل الحالي في الفورمولا واحد، فيما يتعلق بكيفية حلّ مشاكلها والتغلب على صعوبات الأداء الحالية.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

هناك فترة تقارب 3 أسابيع بين جولتي سنغافورة والولايات المتحدة هذا الموسم، لكن هورنر حذّر من أنها قد لا تكون كافية لحل المشاكل بالكامل.

وضمن ترتيب البطولة الحالي، فإن ريد بُل ما زالت تحتل الصدارة لكن بفارق ضئيل لا يتجاوز 8 نقاط فقط أمام مكلارين.

بينما يتصدر ماكس فيرستابن الترتيب العام بفارق 62 نقطة أمام لاندو نوريس على متن السيارة البرتقالية.

وأكد هورنر على ضرورة فهم المشكلة التي تعاني منها السيارة.

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فقال: "الأمر الأهم هو فهم المشكلة".

وأكمل: "من ثم التفكير بإيجاد بعض الحلول التي ربما تحلّ قسماً منها، لكن ليس المشكلة برمتها".

وأضاف: "لدينا وقت ما بين جولتي باكو وسنغافورة ومن ثم عطلة قصيرة بين سنغافورة وأوستن".

وأردف: "بوسعنا العمل خلال تلك الفترات".

واختتم: "بالتالي، فإن هذا الوقت بات محورياً الآن".

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