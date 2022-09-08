ريد بُل اعتمدت أرضيتين مختلفتين مع فيرشتابن وبيريز لأسباب متعلقة بالنفقات
كشفت ريد بُل أن قرار اعتماد أرضيتين مختلفتين على سيارتي سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن في الفورمولا واحد يعود جزئيًا إلى أسباب متعلقة بالنفقات.
اعتمد سائقا الفريق المتمركز في ميلتون كينز أرضيتين مختلفتين على سيارتيهما منذ جائزة بلجيكا الكبرى الشهر الماضي.
حيث استخدم فيرشتابن الأرضية التي عملت بشكل جيّد للغاية معه في المراحل الأولى من الموسم، بينما انتقل بيريز إلى نسخة أجدد كان قد اختبرها السائقان في النمسا وفرنسا، لكن بدا بأنها لم تقدم الخطوة المأمولة إلى الأمام.
وكشف بيريز في زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيظل يعتمد تلك الأرضية لبضعة سباقات أخرى، بالرُغم من أنها لا تبدو النسخة الأمثل حيث عانى المكسيكي من أجل مجاراة زميله على المسار.
فيما أوضح كريستيان هورنر مدير الفريق أن قرار الأرضية تمّ اتخاذه على أسس متعلقة بالنفقات، إذ أن الفريق على الأرجح غير مستعد لبناء أرضية بالمواصفات القديمة في هذه المرحلة من موسم وسط القيود التي يفرضها سقف النفقات.
هذا وقلل هورنر من التكهنات التي تفيد بأن الأرضية هي سبب تراجع بيريز بشكل كبير خلف فيرشتابن على صعيد الوتيرة في السباقات الأخيرة.
حيث قال: "تتحدثون عن فروق ضئيلة. الأمر يعود بشكل رئيسي لقطع الغيار المتاحة. كما أعتقد بأن الفارق هو على الأرجح أقل من عشر من الثانية، أو عشر من الثانية تقريبًا".
وأضاف: "لكن تشيكو خاض سباقًا صعبًا (في زاندفورت)، وخسر للأسف مركزه على الانطلاقة، كما أن إطارات سوفت كانت لتكون الخيار الأفضل في النهاية من أجل الهجوم، لكنه حصل على نقاط جيدة في النهاية".
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