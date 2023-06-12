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ريد بُل استلهمت من ويليامز أحدث تعديلات تصميم سيارتها 

كشفت ريد بُل بأنها استلهمت تعديلات الناشر والأرضية التي ظهرت في جائزة إسبانيا الكبرى 2023، من سيارة ويليامز.

ألكسندر ألبون، ويليامز

ضمن جزء من سعيها لتحسين أداء سيارتها المسيطرة هذا الموسم، أدخلت ريد بُل بعض التعديلات على حافة الأرضية والزاوية العلوية للناشر، قبيل جولة إسبانيا.

وكانت هذه التعديلات بالذات قد لفتت الانتباه، لأن الفريق اعترف بأنها مستوحاة من سيارات أخرى.

حيث جاء في بيان قدمته ريد بُل إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لتفسير التعديلات بأنها مستوحاة من تصاميم سيارات أخرى، دون كشف المزيد من التفاصيل قبل أن يتضح أنها تعديلات شوهدت للمرة الأولى على سيارة ويليامز في 2022.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك التعديلات، أجاب بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل: "لا يمكن الافتراض بأننا نمتلك أفضل الحلول لكل شيء في السيارة".

وأكمل: "المقياس هو زمن اللفة، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى تلك القطعة من تصميم الأرضية في بدايات 2022، أذكر أن ويليامز كان أول من اعتمدها وبعض الفرق الأخرى كذلك".

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وتابع: "ذلك لا يعني أنها ستؤدي عملها كما يجب لدينا، لكننا قيّمناها عدة مرات وبالفعل فإنها تقدم فائدة صغيرة إضافية".

واسترسل: "بالتالي لن تكون سبباً لأداء كبير، لكنها تساعد".

ويأتي استعمال ريد بُل لأفكار فرق أخرى في وقت يحاول فيه المنافسون تقليد تصميم سيارتها المسيطرة، حيث قامت مرسيدس وفيراري بنسخ تصميم جانب السيارة ضمن سعي الفريقين للتقدم أكثر ضمن ركب المنافسة.

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