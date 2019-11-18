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ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل

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ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل
18-11-2019

أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن إرسال هانا شميتز خبيرة الاستراتيجيات لدى ريد بُل إلى منصة تتويج سباق جائزة البرازيل الكبرى كان جائزة لها "على قرارها الشجاع" والذي ساعد ماكس فيرشتابن على تحقيق الفوز في إنترلاغوس.

لعبت شميتز دوراً حاسماً في تحديد موعد دخول فيرشتابن إلى منصة الصيانة عندما كان متصدراً خلال فترة دخول سيارة الأمان الأولى كي ينتقل إلى إطارات جديدة، بالرغم من أن ذلك كان يعني خسارة موقعه لصالح ملاحقه لويس هاميلتون.

وأوضح هورنر أنّ ريد بُل واجهت معضلة في تلك اللحظة، حيث كان هاميلتون يتجه للقيام بعكس ذلك، إلا أن شميتز اتخذت القرار الصحيح في المسألة.

فقال هورنر: "في تلك اللحظة، كان الوضع أشبه بلعبة شطرنج بالنسبة للمتصدر، لأن ملاحقه كان سيتبع استراتيجية معاكسة. لذا التخلي عن المركز على الصدارة لهو قرار جريء للغاية".

وأكمل: "لا بد لك من التحلي بالثقة كي تكمل التجاوز على المسار، الأمر الذي قام به ماكس سابقاً. لكننا شعرنا بأنه ومع أفضلية الإطارات، وبعد التضحية بمركز واحد، فإنه يستطيع تكرار ذلك (استعادة موقعه)".

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بالمقابل، أثنى هورنر على الكيفية التي التزمت بها شميتز مع ريد بُل، وذلك بعد العودة إلى العمل عقب فترة إجازة الأمومة، واضطرارها إلى الالتزام بالعمل كل يوم.

فقال: "كانت هانا معنا ضمن فريق الاستراتيجية طوال عدة سنوات. أخذت إجازة أمومة العام الماضي، ومن ثم عادت للعمل بعد تلك الفترة وبدوام كامل".

وأكمل: "إنها تتمتع بالتزام كبير بالعمل، إنها تقود أربع ساعات كل يوم، لكنها تمتلك حسّ الالتزام ذاك والشعف تجاه عملها".

واختتم: "لقد اتخذت قرار الاستراتيجية اليوم، وشعرتُ أن الجائزة المناسبة لها هو إرسالها إلى المنصة. وأعتقد أن ذلك يرسل رسالة رائعة حيال كونها جزءاً مهماً من فريقنا".

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